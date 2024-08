Anuncian importante cambio de la Banda de Conciertos de Puerto Rico

“La banda de conciertos cubre un espacio que, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica no cubre diariamente. Es más, música puertorriqueña, folclórica o popular. Ellos se pueden diversificar en términos de tamaño para poder moverse. Y cubre un repertorio que nosotros usualmente no cubrimos. También le da la oportunidad a muchos músicos profesionales graduados de universidades, del conservatorio, que no tienen el espacio de estar en la orquesta por la forma funciona”, explicó Santana.