Distanciada de lo que han sido sus más recientes canciones de romanticismo en el género de la balada pop, la cantante puertorriqueña Karla Jani hace una semana se encuentra de estreno con el tema “Karla”, que grabó en colaboración con Ismael Flores, vocalista de la banda Algarete.

Se trata del quinto tema en el repertorio de la novel artista que, desde el año pasado durante la pandemia, se dio la oportunidad de comenzar a grabar temas originales para continuar su desarrollo como cantante profesional, dirigido principalmente al pop rock.

De la mano de su productor Jay Lugo, quien propició el explosivo junte con Ismael, el tema “Karla” trata del fin de una relación y en términos musicales es descrita por ambos cantantes como un rock fusionado bien al estilo de la banda Algarete.

“Con esta canción se va a sentir identificados cualquier hombre o mujer u hombre, cuya pareja llega un momento en que no le presta atención y prefiere dedicarle su tiempo a otras cosas antes que su relación. También se va a identificar aquella persona que termina su relación porque ya no puede más”, indicó la novel artista, quien prefirió que la canción llevara su nombre para sentirse cómoda al momento de interpretarla en tarima junto a Ismael.

“Es la única canción en la que van a ver a Algarete doblando rodilla por una muchacha”, dijo por su parte Ismael, en tono jocoso. “La química fue súper brutal, además de que la canción es jocosa y de que Algarete nunca había hecho en colaboración con una fémina como contraparte”.

Ambos artistas contaron lo divertido que fue grabar el video musical, en el que imparten sentido del humor, por lo que Karla Jani asegura que fue un éxito combinar el tema con la esta banda puertorriqueña con 26 años de trayectoria.

Ante el auge de exponentes musicales en todo lo que es el trap y el reguetón, Karla Jani asegura que el pop y el rock no han muerto. ¿Por qué cantar pop rock y no música urbana?, le preguntamos.

“Hay espacio para todo y para todos. Lo evaluamos entre mi productor y yo, pero realmente yo no me considero una persona que si me ves, me creas mucho que soy urbana. Aparte de eso, hay que darle espacio a otros géneros. Amo el pop y el rock. Me encanta lo que estoy haciendo, pero no descartamos nunca ninguna idea”, manifestó la cantante y también periodista, quien desde niña cantar ha sido su pasión.

Para la intérprete de temas como “Quedarme contigo”, “Problemas no hay”, “Hola y adiós” y “Estoy Enamorada”, la pandemia les permitió encerrarse a crear, por lo que espera seguir lanzando más canciones a lo largo de este año para cuando ya las circunstancias permitan, presentarse sobre una tarima.

Por otro lado, Ismael contó que durante la pandemia se dedicó a hacer tres podcasts diferentes y se alista para relanzar en mayo los temas de lo que fueron parte del disco orginal de la banda Algarete en el año 2000.

“Cada canción viene con un arreglo nuevo y con un artista invitado en cada una, para que la generación de ahora conozca a Algarete old school”, concluyó.