Con tres décadas de trayectoria, Myriam Hernández es una de las voces femeninas más admiradas de Hispanoamérica, con éxitos certificados con Disco de Oro y Platino a lo largo del continente y canciones esenciales de la balada latina como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “Un hombre secreto”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor” y también autorías propias como “Herida” y “He vuelto por ti” entre otros clásicos de su repertorio.

Desde 1990 la artista ha llevado el nombre de Chile a lo largo de América Latina, Estados Unidos y otros continentes.

Según se anunció por los organizadores, la cantante recibirá el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2022, galardón especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación para “intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina”.

Myriam Hernández será galardonada durante una ceremonia que forma parte de las actividades de la fiesta de la 23a edición de los Premios Latin Grammy y se realizará la tarde del 16 de noviembre en Las Vegas. La artista será la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento.

“Estoy emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera artística, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor. Quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo, desde los inicios de mi carrera”, declaró Hernández.