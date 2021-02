Escribir canciones siempre ha sido la pasión de la cantante y compositora puertorriqueña Karla Figueroa, quien se lanza al ruedo musical con su primera producción discográfica, “The K= La K de Karla”.

Conocida artísticamente como The K, esta joven decidió utilizar el cambio de rutina debido a la pandemia del COVID-19, para componer las canciones de su primer álbum de estudio, el cual fue producido por Harry Aponte.

Ocho canciones de pop moderno con aire retro, conforman su primer trabajo en solitario que incluye títulos como “Piso de Vidrio”, “Caímos”, “Drama”, Carrusel”, “Qué Magia Uso” y “Relax”, que es el corte promocional del disco. Este ya cuenta con su propio vídeo, el cual fue filmado totalmente en Puerto Rico por la compañía Limbelcity.

El primer sencillo del álbum, “Solo tú”, vio la luz el pasado verano y reflejó su madurez como compositora. Esta melodía le valió una nominación a los Farándula Global Awards en la Categoría Balada Pop Femenina. La ceremonia de premiación será este verano en Nueva York y The K asistirá.

Anterior a “Solo Tú”, The K había lanzado cinco canciones: “Kokó”, “Temporal”, “Puertas”, “Sirenas” y “Luces”. Sin embargo, estas no fueron incluidas en la producción debido a la evolución musical de la también actriz y modelo, según se informó en comunicado de prensa.

“Este primer álbum es un experimento que me retó a hacer una introspección y volverme a conocer como artista y como ser humano. The K es una definición intermitente, un acertijo y muchas pistas. Busco reflejar un viaje por el tiempo entre lo “vintage” y lo moderno, logrando un balance. Y de forma innovadora, hacer mi aportación a la escena pop del mundo” expresa The K esta tarde en una conferencia de prensa en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, donde presentó su álbum.

Cada tema de este disco tiene la presencia del ukulele, instrumento con el que se acompaña la artista para componer todas sus canciones. La carátula fue trabajada a lápiz por la propia vocalista (ya que además es dibujante) y luego la editó digitalmente.

El disco “The K= La K de Karla” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Se informó que la artista lanzó una tienda virtual inspirada en el álbum con artículos como: gorras, camisetas, medias, carteras, pañuelos, etc. que pueden obtenerse a través de su página de internet www.thekmusic.com.