La agrupación Algarete se prepara para cumplir 30 años de fundación con la fortuna de mantenerse vigente entre las generaciones.

Para Ismael Flores, líder del grupo y miembro original de la banda, ver a los padres que bailaban desde la década de 1990 su música, acompañados de sus hijos frente a las tarimas, es producto de asombro y hasta de incredulidad. Y es que para el vocalista llevar tres décadas impartiendo su “joda” no tiene una explicación que no sea que la “vibra y la energía de Algarete es única y no ha cambiado con los años”.

En 30 años se han presentado en 5,345 ocasiones con la misma energía y dinamismo que cuando debutaron en el 1993 en el desaparecido establecimiento “Beers” en Ponce.

“La vibra de Algarete desde que empezamos siempre ha sido igual y diferente de emular. Ahora los que jangueaban con nosotros son padres y llevan sus hijos con ellos y están frente a la tarima cantando juntos los temas nuestros. De verdad que es, me sorprende y los veo brincar de locos que los papás”, sostuvo Flores.

La agrupación lanzó recientemente una nueva versión de su primer álbum “Algaretime, Algaretime”, titulada “AA2 Deluxe Edition”, la cual reviste con arreglos modernos y colaboraciones con diferentes artistas. El primer álbum logró vender 20 mil copias y posicionar cuatro temas en las listas de preferencia. La banda se convirtió en un referente del rock en español con fusión y hasta la actualidad suma seis producciones discográficas, incluyendo la más reciente “AA2 Deluxe Edition”. Ese primer álbum lo grabaron en el 2000, bajo el título “Algaretime Algaretime”.

“Pensar en 30 años es algo que uno no cree. Han sido muchas cosas buenas y también algunas malas, pero han sido más las buenas que las malas. Han pasado tantas cosas. Yo no lo puedo creer que han pasado 30 años de la misma joda. Gracias a Dios las rodillas están bien todavía”, añadió Flores.

El repertorio del nuevo disco contiene ocho temas comprende los títulos “Louie Louie” en colaboración con J King y Maximan; “El muñeco” con Plenéalo y La Tribu de Abrante; “Que se joda”; “Isla del Encanto” con Auudi y Gomba Jahbari; “Algaretime” con Charlee Way y King Goyi; “Médico brujo” con Los Rabanes; “Problema” con Wiso G, y para cerrar, “Yo mismo” con Gustavo Laureano.

“Tenemos un disco soñado para celebrar los 30 años de Algarete con tantos colegas importantes en la música es un honor. A ellos nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación”, expresó el vocalista.

Flores adelantó a El Nuevo Día que el grupo espera celebrar las tres décadas de aniversario con un concierto en el 2024.