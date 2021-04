Son varios los famosos que han comenzado a vacunarse contra el COVID-19, el virus que los ha mantenido alejados de los escenarios y del público por más de un año. Una de las estrellas más recientes en recibir la primera dosis fue Mariah Carey, quien reaccionó con emoción y compartió el momento en las redes sociales.

“Están teniendo una conversación de médicos y aquí estoy yo, feliz y un poco nerviosa por esta primera inyección. Les estoy distrayendo de hacer su trabajo, pero ya saben cómo soy y hablo para no pensar”, sostuvo la también productora y actriz.

“Aquí estamos, después de aquella primera publicación en la que me lavaba las manos con Ron y Roe en Nueva York, donde intentaba animar a la gente a que estuviera segura. Saben que estamos todos juntos en esta batalla”, continuó la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”.

Aunque no especificó cuál fue la vacuna que recibió, podría tratarse de la de Pfizer o Moderna, pues la también conocida como “ave cantora suprema” hizo énfasis en que se trata de la primera dosis. Luego, soltó una nota alta y la describió como “un efecto secundario de la vacuna”, a modo de broma.

Carey aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el significado de la pandemia para todos en el mundo y comparó el estado actual de la pandemia con hace un año.