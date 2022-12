Durante casi un mes, la Selección Nacional de Argentina en Catar y todo el país bailó, festejó y se ilusionó al ritmo de La Mosca. El domingo, luego de que Lionel Messi y el resto del equipo levantara la tan ansiada tercera Copa del Mundo, “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” sonó en cada rincón de la Argentina.

Todavía emocionado, Guillermo Novellis, el líder de la banda que le puso voz al sentimiento de todo un país, aseguró que el recital que protagonizó durante los festejos en la explanada del CCK fue el mejor de su vida y contó, en diálogo con los periodistas de Intrusos en el Espectáculo, lo que significó para él haberle puesto música a lo que fue, en este camino, el himno del mundial para todos los argentinos.

“¡Qué temazo te mandaste, Guille! Sos la cábala mundialista”, arrancó la entrevista Florencia de la V, conductora del envío de América TV. “La verdad es que estamos muy contentos. La canción es hermosa, pero fue creciendo junto con la Selección, junto con la emoción de toda la gente. La canción ya no nos pertenece”, expresó el cantante.

Si bien aclaró que quizá la letra de su grabación quedó ya un poco desactualizada, contó que los jugadores se encargaron de reacomodar la letra con el nuevo título incluido.

Sin embargo, explicó que la versión a la que él le puso la voz es la que va a quedar “en el corazón de todos los argentinos”.

“Creo que nuestra canción ha sido un poco catártica, como para poder cantar y expresar un poco toda la ansiedad que teníamos adentro”, aseguró.

Con una réplica de la copa en la mano, De la V lo felicitó por el gran momento que está pasando y recordó que La Mosca tiene muchos hits de cancha.

De inmediato, Novellis le agradeció y aclaró que la letra no es obra de él. “Yo simplemente canté con nuestra melodía una canción que hizo Fernando Romero, un chico divino, fanático de la Selección, que puso en menos de tres minutos un montón de argentinidad, de sentimientos comunes, y es una canción que une a Diego, a Leo, a los chicos de Malvinas, a nuestros sueños, nuestras derrotas, nuestras victorias. Es una canción que une a todos los argentinos. Por eso estamos tan felices “, expresó.

En medio de los festejos que se extendieron a lo largo y ancho del país, La Mosca tocó en vivo frente a miles de personas el tema en la explanada del CCK. “Fue una jornada histórica”, señaló y agradeció la posibilidad de haber sido “un poco protagonista de la jornada gloriosa y épica de ayer”, agregó.

“Fue una fiesta. Creo que fue el show más importante de nuestra vida. El más lindo, el más emotivo”, resaltó, y si bien destacó que sus temas fueron cantados por la hinchada del Real Madrid y otros equipos grandes, aseguró que lo que sucedió con este tema es insuperable.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, saluda con el trofeo del Mundial de Fútbol Qatar 2022 a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. (Agencia EFE)

Sobre la importancia del tema y cómo el pueblo y la Selección se la apropió, el cantante se mostró muy feliz. “Creo que nunca canté tan bien una canción”, se sinceró.

“Me salió con mucho sentimiento. Me ha llamado gente que produce y me dice: ‘Loco, qué bien la interpretaste’. Mi voz no va a mejorar, pero de la interpretación estoy muy orgulloso, de cómo la tocamos, de cómo suena, de cómo fue la mezcla”, completó.

Novellis se mostró satisfecho también por todos los colegas que tocaron el tema en sus recitales. “Nos hemos sentido tan mimados, tan queridos, tan considerados por la gente, por los colegas, por la prensa. Creo que todo el mundo estaba feliz con la canción”, repasó el cantante.

Hoy, martes, la selección de Argentina llegó a su patria a celebrar el campeonato de la Copa del Mundial en Catar.