La Orquesta Camerata Filarmónica comienza su temporada de conciertos con el “Broadway Hits Concert”, interpretando las melodías favoritas del teatro musical, el domingo, 5 de septiembre, a las 4 pm en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Es uno de nuestros conciertos más populares”, comenta en un comunicado de prensa Emanuel Olivieri, director de la orquesta, quien destacó que este año “el público puede seleccionar algunas de las canciones que tocaremos, votando en nuestra página de Facebook, @cameratapr”.

El concierto incluye selecciones de Mamma Mia!, Wicked, The Greatest Showman, Hamilton, The Phantom of the Opera, Les Misérables, The Lion King y Cats, entre otros. “Este año queremos incluir también éxitos recientes como Waitress, Dear Evan Hansen y Legally Blonde. Es difícil escoger entre un repertorio tan vasto”.

“Este concierto es siempre un reto para los cantantes y la orquesta por la variedad de estilos musicales que abarca: Tin Pan Alley, Cabaret, Jazz, Rock, Pop y hasta ópera”, agrega Olivieri, fundador de la Orquesta Camerata Filarmónica y profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

En esta ocasión, según la información, las voces de Ana Deseda, Camila Otero, JoAnne Herrero, Ricardo Rosado y Christian Laguna darán vida a las más de treinta canciones que incluye el repertorio, con el apoyo de la Coral Lírica de Puerto Rico. Además, un grupo de ocho bailarines dirigidos por el coreógrafo Carlos Hernández añadirán su energía al escenario. En total habrá más de cuarenta artistas en escena.

El público puede votar esta semana por sus canciones predilectas dejando un comentario en la página Facebook de la orquesta, @cameratapr. Los boletos están disponibles en Ticketera.com y en Bellas Artes de Santurce (787-620-4444).