Son muchas las ilusiones que actualmente reviven las cantantes Raquel Álvarez, Milly Pérez, Rosita Figueroa y Wanda Vallellanes al regresar a la palestra pública, luego de casi 40 años, como las integrantes originales de lo que fue el primer grupo femenino de merengue en Puerto Rico que surgió para el 1985.

Pero, ¿y quién no bailó uno de los merengazos de Las Chicas del Clan para las décadas de 1980 y 1990? Conscientes de los retos que presenta la cambiante industria musical, no niegan que a veces sientan un “frío olímpico”. Sin embargo, son muchas las virtudes que sostiene a este grupo de talentosas mujeres, que aseguran estar listas para que nuevamente les cambie la vida.

“Son muchos años, y aunque yo sé que está la voluntad y el deseo, pero la realidad es otra cosa. Esa sensación en el estómago todavía la tenemos, constantemente. Para nosotras este regreso y reencuentro tiene mucha responsabilidad, más de la que puedan imaginarse, porque tenemos que realizar y hacerlo mejor que como lo hicimos en el pasado. Somos unas mujeres maduras, pero tenemos la energía, la voluntad y la pasión, que es sumamente importante porque sin pasión no hay nada”, enfatizó Milly a El Nuevo Día.

Según explican, además de volver a imponerse como grupo musical femenino, este junte también ocurre para cumplir el sueño de quien fuera el fundador de la agrupación Junior Elvira, quien falleció en el 2022.

“En el mes de septiembre pasado dialogamos con el hijo del fundador, Christian Elvira, para formar el grupo y se fue dando. Christian quiso honrar el legado de su papá y eso era lo que él deseaba, reunir a las originales. Quiso hacerlo realidad”, indicó Milly.

“Creíamos que era habladuría, pero entre ensayos y ensayos, ya es una realidad y un sueño cumplido para todas nosotras. Fuimos sus querendonas. Junior nos tuvo mucho amor y cariño como hijas, y siempre nos lo comentaba, que el sueño de él era volvernos a ver en el escenario, pero no se había podido dar”, agregó Rosita.

En ese grupo de las pioneras, falta la presencia de Ingrid Rosado, quien falleció hace varios años a causa de cáncer. En su lugar, actualmente, Wanda completa el cuarteto, al que también perteneció en el pasado.

“Estamos conscientes de los retos y las tendencias musicales del presente, pero nos estamos preparando para eso, sin perder la esencia de lo que son Las Chicas del Clan, actualizándonos para el público general y el público de ahora”, señaló Wanda, quien se ha mantenido activa en la música durante el transcurso de los años.

Por otra parte, Rosita resalta que componen un grupo que es versátil, pues además del merengue, en sus presentaciones integran géneros como la balada, la salsa y la bachata. “Aunque ahora estamos listas para hacer presentaciones cantando los temas que han sido parte de nuestro pasado repertorio, ya estamos escribiendo nuestras propias letras para grabarlas, vendrán sorpresas de colaboraciones que están por concretarse e incursionaremos en el merengue-urbano”, adelantó.

“Palabras”, “Cómo puedes”, “Dama de Hierro”, “Marinero” y “Flash Dance” son solo algunos de los temas con los que cautivaron no solo al público boricua, sino en todo Latinoamérica. “Lo que queremos es interpretarle al público lo mejor, incluyendo el baile, pues estamos practicando las coreografías que nos distinguieron en el pasado”, destacó Raquel, a la vez que mencionó que en febrero próximo salen de “media tour” para República Dominicana, Venezuela y Colombia para reconectar con esas audiencias que cautivaron y darse a conocer ante nuevos públicos.

Para quienes no olvidan sus presentaciones en programas televisivos como “El show de las 12″ y “Súper Sábados”, por mencionar algunos, para esta segunda vuelta traen de promoción su canción original “Zape pa’llá”, su tema más icónico, con el que catapultaron su carrera y llegaron a ocupar posiciones de popularidad en Billboard.

“Es un tema que a la gente les fascina, con el que posiblemente muchas muchachas se identifican. Al decir ‘zape pa’llá no me quiero casar’, porque hay muchas mujeres que hoy en día toman la decisión de no casarse. Con este tema tan exitoso como lo ha sido, más allá de la letra y la voz, el éxito lo compone, lo que transmiten las intérpretes, el baile y la dulzura de cada una. Y es que el éxito que hemos tenido como grupo, además de ese éxito musical, es la magia que tenemos, que de mirarnos ya sabemos lo que vamos a hacer”, manifestó Rosita, mientras Milly agregó: “la complicidad que tenemos es lo que hace que esta sea una fórmula perfecta, que es lo que le transmitimos al público cuando juntas estamos en tarima”.

Mientras el cuarteto destacó al resto de las integrantes que fueron sus sucesoras a lo largo de los años como Las Chicas del Clan, incluyendo a la merenguera Ashley “La Bomba”, Wanda subrayó que este regreso luego de más de tres décadas es uno positivo para las féminas que pasan de los 40 o 50 años de edad, que tal vez piensan que ya se acabó todo en diferentes facetas. “Somos valientes y arriesgadas porque después de tantos años atrevernos a incursionar en el merengue y hacer todo lo que estamos haciendo, tenemos que serlo”, dijo.