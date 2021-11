Con un número musical y una puesta en escena llena de color, ritmo y alegría comenzó la 22da entrega de los Latin Grammy, haciendo un merecido tributo a la grandeza de la música brasileña

Gloria Estefan, Anitta, Farina, Diego Torres Giulia Be y Pedro Capó estuvieron a cargo de un animado medley de las canciones “Abriendo puertas”, “Cuando hay amor” y “Magalenha”. A ellos se unió el legendario intérprete brasileño Carlinhos Brown.

Este fue el preámbulo para una de las entregas de Latin Grammy más balanceadas en cuando a las presentaciones musicales, con las que se ofreció un acertado recorrido por toda la variedad de manifestaciones que se aglomeran bajo el término de “música latina”. Así mismo, los premios estuvieron distribuidos entre exponentes de diversos géneros.

Pedro Capó, Gloria Estefan y Diego Torres durante el número de apertura. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Los anfitriones de la noche efectuada en el MGM Grand Arena en Las Vegas fueron el cantante mexicano Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez.

La actriz Roselyn Sánchez fue una de las animadoras. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

De inmediato se presentó el primer premio en la categoría Álbum Pop Vocal Tradicional que recayó en Juan Luis Guerra por el álbum “Privé”. El cantautor dedicó el premio a su patria República Dominicana, su esposa y a Jesucristo.

La próxima presentación musical recayó en el artista más nominado de la noche, el cantautor colombiano Camilo. Este fue presentado por su suegro, un emocionado Ricardo Montaner, quien tuvo palabras de elogio para el esposo de su hija, la también artista Evaluna, quien le acompañaba y quien está embarazada.

La presentación del cantautor colombiano Camilo con los temas “Vida de rico” y “Kesi” fue una muy alegre, en la que el artista demostró la chispa que lo ha convertido en una estrella.

Camilo durante su presentación en la 22ª entrega del Latin Grammy el jueves 18 de noviembre de 2021 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

El sabor boricua llegó apoyado por el productor musical Sergio George con la presentación de Myke Towers con el tema “Pin Pin” y Jay Wheeler con “Curiosidad”.

Para demostrar que la música romántica es eterna y atemporal, Carlos Rivera junto a Nella y Paula Arenas realizaron un tributo al fenecido cantautor mexicano Armando Manzanero con los temas “Esta tarde vi llover” y “Todavía”.

El sabor de la rumba flamenca llegó con C. Tangana con su banda, junto a Antonio Carmona, La Húngara, Israel Fernández, Nathy Peluso, Jorge Drexler, Omar Apollo Natalia Lafourcade y Diego Del Moraron en el tema “Ingobernable”, en una ambientación que recreaba una tasca española.

Un momento culminante de la gala estuvo a cargo Ozuna quien interpretó el tema “Del mar” y el éxito “Señor Juez” junto a la institución de la bachata Antony Santos.

El premio que se presentó a continuación fue el de Álbum Pop Vocal, cuyo ganador fue Camilo por “Mis manos”.

En lo que fácilmente fue el número musical más impactante y el momento más memorable de la noche, la cantante chilena establecida en México Mon Laferte se presentó junto a la Arrolladora Banda el Limón con el tema “Se me va a quemar el corazón” y luego pasó a realizar un dúo monumental con Gloria Trevi con la canción “La mujer”. Laferte desplegaba su embarazo, mientras Trevi proyectaba toda la fuerza y sensualidad que la define. La actuación de estas artistas fue toda una declaración de solidaridad femenina.

El “Conejo Malo”, Bad Bunny se alzó con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por “El último tour del mundo”. La estrella boricua de la música urbana salió corriendo de tras bastidores para aceptar el premio. Mientras subía las escaleras del escenario soltó sus gafas en un peldaño. Visiblemente agitado y nervioso expresó al recoger el gramófono: “No sé si es mejor ganar o perder porque subir aquí siempre me pone nervioso. No sé qué decir. Muchas gracias a la academia por reconocer lo que hago sin esperar nada a cambio, a todos los que han trabajado conmigo”.

Bad Bunny (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

El próximo número musical estuvo a cargo del cantautor colombiano Juanes, quien estuvo acompañado por la banda mexicana Café Tacvba en un tributo excelentemente rockero al eterno “Divo de Juárez” Juan Gabriel con su clásico “No tengo dinero”.

Rubén Blades celebró su exaltación al título de Persona del Año del Latin Grammy con una interpretación de su tema clásico de salsa “Paula C”.

Culminada su interpretación, el artista urbano René Pérez apareció en tarima para entregarle el premio especial a Blades. Visiblemente emocionado y nervioso Pérez tuvo palabras de elogio para quien llamó su mentor. “Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gottan City serán más grande que ese mundo que creaste, Hispania. Porque tus historias son de gente que existe, de gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque las historias de Super man vendan más que las de Ramiro. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes”, leyó mientras pausó al no poder sujetar el papel, pues su manos temblorosas impedían que continuara la lectura, por lo que le pidió ayuda al mismo Blades. Pérez continuó: “Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias. Me tocaste el alma con tus ‘Cuentas del Alma’ porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola. Me criaste con tu música, me educaste con tus letras. Me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde y ahí estabas tú. Me diste lo que más necesitaba, una guía, una dirección. Eres mi mentor y maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”, concluyó a la vez que se confundieron en un emotivo abrazo.

“Recibo este honor a nombre de Panamá y de toda su clase artística, a la orquesta porque el éxito no viene solo”.

René Pérez, a la izquierda, le entrega a Rubén Blades el premio a la Persona del Año durante la ceremonia de los Latin Grammy el jueves 18 de noviembre de 2021 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. (AP Foto/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Otro momento de presencia femenina impactante en la música latina se dio con el regreso de Christina Aguilera al Latin Grammy quien se hizo acompañar por Nathy Peluso , Nicki Nicole, y Becky G. en el medley de los temas “Somos nada” y “Pa mis muchachas”. En la misma línea la cantante y actriz Danna Paola se lución con su enérgica interpretación de la canción “Calla tú“.

Durante la gala se recordó al cantante dominicano Johnny Ventura y a la cantautora brasileña Marilia Mendonca, quienes fallecieron este año.

Luego le tocó el turno a Juan Luis Guerra a llenar el escenario del mejor merengue con un medley de sus éxitos “Rosalía”, “Vale la pena” y “El Farolito”.

Siguieron las presentaciones de los premios a la Mejor interpretación reguetón que fue para Karol G. El premio al Mejor Artista Nuevo fue para Juliana Velásquez, actriz y cantante colombiana.

La cantante Gloria Estefan regresó al escenario para presentar con emoción a los artistas urbanos cubanos que crearon el tema “Patria y vida” que ha sido adoptado por el movimiento en la isla caribeña que busca un cambio en su sistema político. Yotuel y Gente De Zona, Descemer Bueno y Eliexer Márquez “El Funky” dedicaron el tema a los presos politicos en Cuba y sobre todo a Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, dos autores del tema que se encuentran confinados en la isla caribeña.

Acto seguido se anunció el premio a la Grabación del Año que recayó en Caetano Veloso y Tom Veloso por “Talvez”.

En un tributo a la música contemporánea mexicana se dio el junte de Maná y Alejandro Fernández con el éxito “Mariposa Traicionera”.

El premio a la Canción del año fue para “Patra y vida”. sus intérprete subieron al escenario dando saltos y abrazándose. Yotuel, uno de sus autores expresó emocionado. “Quiero dedicar este premio a Cuba y a mi mamá porque un día me dijo: ‘hijo ten el valor de hacer lo que mi generación no tuvo el valor de hacer’”.

Acto seguido Ruben Blades fue anunciado como ganador por el Álbum del año por “Salswing”.

“Muchas gracias, es una gran sorpresa. Siempre me siento ambivalente con los premios porque uno gana a expensas de que otro pierda, pero aquí todo el mundo gana”, manifestó el artista panameño.

El grana cierre del espectáculo estuvo a cargo de Bad Bunny con el tema “Maldita pobreza” en un enérgico arreglo de rock.

Rauw Alejandro con su premio a la mejor interpretación urbana fusión. (Photo by Eric Jamison/Invision/AP) (Eric Jamison)

Más ganadores:

Canción Pop “”Vida de Rico, Camilo

Fusión/ Interpretación urbana , “Tattoo Remix”, Rauw Alejandro y Camilo

Canción de Rap / Hip Hop, “Booker T”, Bad Bunny

Cancón Urbana, “Patria y vida”, Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky

Álbum Pop / Rock. “Origen”, Juanes

Canción Pop / Rock, “Hong Kong”, C. Tangana y Andrés Calamaro

Álbum de Rock. “El pozo brillante”, Vicentico

Canción de rock “Ahora 1″, Vicentico

Albu Musica Alterantica “” Calambre”’ Nathy Peluso

Cancion Altenratiova “Nominao” C. Tangana y Jorge Drexler

Album de Salsa , “Salswing” . Rubén Blades, y Roberto Delgado & Orchestra

Álbum de Merengue y/o Bachata , “Es Merengue ¿algún problema? . Sergio Vargas

Álbum Tropical Contemporáneo, “Brazil 305″, Gloria Estefan

Canción tropical “Dios así lo quiso”, Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

Álbum Cantautor, “Seis”, Mon Laferte

Álbum de Jazz Latino / Jazz , “Voyager” Iván Melon Lewis

Obra / Composición Clásica Contemporánea , Music From Cuba And Spain, Sierra: Sonata Para Guitarra, Roberto Sierra, compositor (Manuel Barrueco)

Mejor arreglo , Ojalá que llueva café (Versiíon Privé ) Juan Luis Guerra

Diseño de empaque, “Colegas”. Ana González, directora de arte (Gilberto Santa Rosa)

Productor del Año , Edgar Barrera

Video musical version corta , Un amor eterno, Marc Anthony

Video musical version larga , “Entre mar y palmeras”, Juan Luis Guerra