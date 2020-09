La lleva en su ADN, esa música que forma parte de sus tradiciones mexicanas y que desde niño el cantante y compositor Leonel García solía escuchar con sus padres.

Luego de tres años de arduo trabajo y antes de continuar con otros proyectos en solitario y también como parte del dúo Sin Bandera, finalmente hoy lanza la producción “Amor pasado” con la que rinde homenaje a grandes compositores mexicanos.

Los 13 temas clásicos de los compositores rancheros José Alfredo Jiménez, Juan Záizar, Cuco Sánchez, Fernando Z. Maldonado y Tomás Méndez toman otro giro en este disco al alejarse del tradicional mariachi, en lo que más bien García define como un cuarteto acústico muy íntimo, más parecido a otros géneros como el jazz y el bossa nova, pero que a la vez guarda la esencia de la música mexicana.

PUBLICIDAD

“Son parte de lo que yo soy y creo de lo que somos casi todos los mexicanos. Nos han moldeado de alguna manera emocionalmente y gracias a ellos aprendimos mucho cómo se canta, cómo se siente o cómo se vibra la música. Así que ha sido muy interesante para mí aprender y sumergirme en esta música porque para hacer este disco tuvimos que escuchar gran parte del repertorio de la música mexicana de diferentes cantantes y momentos para poder escoger las canciones. La idea es poderlo compartir con el mundo para darles también esa sensación de universalidad, de que la música mexicana es de todos”, explicó el cantante, quien con este disco culmina una trilogía de sus trabajos como solista. El primero fue “Amor futuro”, seguido por “Amor presente”.

Esta producción, dirigida y realizada por el propio García junto a su guitarrista Pável Cal, busca mantener vivo los detalles que componen la música mexicana aunque no se incluyera al tradicional mariachi. No solo cuenta con la voz del cantautor, sino que en seis de los temas le acompañan voces femeninas, que fueron seleccionadas y basadas en los gustos del intérprete de “Que me alcance la vida” y “Entra en mi vida”.

“Lo que como artista busco en otros artistas es que puedan transmitir emociones, que puedan lograr algo muy bello con su voz y creo que todas las cantantes que están ahí lo lograron. Las escogimos nada más por su talento; algunas son chicas que son menos conocidas que a lo mejor no tienen discos grabados, pero con talentos fuera de serie, y otras con carreras ya consolidadísimas”, contó el artista, quien aseguró sentirse muy afortunado con esta tremenda experiencia.

PUBLICIDAD

Una de esas voces que le acompañan es la cantante y compositora puertorriqueña iLe, cuyo nombre de pila es Ileana Cabra, con quien interpretó el tema “Libro abierto”. Estos se conocieron hace varios años en una entrega de los premios Grammy cuando les tocó hacer juntos la entrega de uno de los premios.

“En aquel momento la saludé; es una muy linda persona, escuché su música y me gusta mucho lo que hace. Ella iba a estar en México y quisimos aprovechar para grabarla, pero yo no estaba. Justo yo estaba de gira, por lo que tuvo que grabar con el ingeniero su parte. Agradezco muchísimo la disposición y la buena onda que tuvo para hacerlo. Fue un reto también regrabar mi voz para que quedara a la altura de lo que había hecho ella”, recordó a la vez que mencionó que se han mantenido en comunicación y con quien espera tener una relación muy fraterna por la gran artista que es.

A iLe, se le suman la cantautora y pianista de flamenco, María Toledo en “Tu recuerdo y yo”; hasta la cantante griega de jazz folk, Eleni Arapouglou en “Ella”; además de la participación de la jazzista francodominicana, Cyrille Aimée en “En el último trago” y los talentos mexicanos Natalia Lafourcade en “Cuando sale la luna (deja que salga la luna)” y Melissa Robles en “La media vuelta”, sencillo oficial de esta nueva producción que además estrena su video.

Llevar la música mexicana a un territorio de la intimidad más que al artístico fue un proceso arduo en el que se cuidaron todos los detalles, según confesó el artista.

PUBLICIDAD

“Es difícil a veces conseguir la calidad del sonido y la mezcla correcta. Te tardas mucho tiempo en lograr el equilibrio que consideras adecuado entre los instrumentos, la voz, los efectos y toda la cuestión de lo que es un mix. El máster también tardamos en hacerlo porque era algo que definitivamente queríamos cuidar a fondo. Si teníamos estas canciones tan hermosas, estos arreglos tan bien hechos, esos músicos que tocaron tan maravilloso en el disco y estas cantantes fantásticas, no podíamos fallar en la parte del sonido. Teníamos que tener el sonido lo más cercano a lo ideal”, dijo mientras exhortó a escucharse con atención, con audífonos y en casa, tal vez en una reunión con amigos, por la carga emocional y los detalles relevantes que tienen.

Parte de ese meticuloso proceso fue el procurar que no se perdiera el vínculo que pueda tener una persona de más de 60 años, con esas canciones icónicas y que las pueda seguir reconociendo y disfrutando, y que de igual forma tuvieran un aire moderno que resultaran atractivas para las nuevas generaciones.

“Tratamos de no alejarnos demasiado como para que la gente ya no las pudiera reconocer, y que a la misma vez tuvieran un atractivo de modernidad y originalidad. Para que, ya sea porque las han oído muchas veces, las puedan escuchar como nuevas y quien no las ha escuchado, se sienta atraído por la manera en que están grabadas. Es la intención, ojalá se logre”, señala.

“Sin Bandera sigue existiendo”

Estar en solitario le ha dado muchas libertades y disfrute a García, quien en sus discos se ha sumergido como el capitán del barco, encargado de todas las decisiones buenas o malas, con un alto grado de profunda responsabilidad.

PUBLICIDAD

“La parte solista es muy satisfactoria, de mucho aprendizaje, y artísticamente es muy rica. Me lleva como al límite de lo que puedo hacer, a mis capacidades y me encanta estarme retando constantemente, de lo que soy ahora como artista y hasta dónde puedo llegar”, manifiesta.

No obstante, adelanta que con Noel Schajris, con quien conforma el concepto Sin Bandera, estarán haciendo planes “muy bellos” en el futuro porque cree que es un proyecto que tiene que seguir. Aunque entiende que al principio los fanáticos sufrieron mucho con su separación, acepta que fueron un poco drásticos y no hablaron claramente de que Sin Bandera iba a seguir existiendo.

“Creo que ahora lo hemos entendido mejor, como que estudiando y aprendiendo cómo se comportan los artistas en otros países donde no son tan drásticos, que tienen tres o cuatro proyectos simultáneamente y todos están vivos, y nos dimos cuenta de que tal vez no lo habíamos transmitido o comunicado de la mejor manera. Entiendo que ahora está mucho más claro que Sin Bandera sigue existiendo, de que vamos a hacer música nueva, de que vamos a festejar nuestro aniversario 20 y vamos a seguir haciendo tours, pero que también la música como solista es importante para nosotros. Creo que ahora la gente lo acepta con más tranquilidad y no es que como que tiene que escoger una cosa o la otra; pueden tener las dos y creo que eso lo ha hecho todo más fácil”, concluyó el artista, quien a través de su canal en YouTube ha publicado episodios en los que ha fungido como anfitrión y comparte algunas de las historias que rodean las canciones de su nuevo álbum, además de entrevistar a las cantantes que fueron parte de este proyecto.