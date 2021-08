Va a ser una noche musical muy especial y, también, muy divertida. Es lo que prometen los reconocidos directores musicales de la meca del cine, Ángel Vélez y Conrad Pope, quienes junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) traerán la magia del cine con el concierto “Hollywood Magic”, un evento que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto a las 7:00 p. m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

“La audiencia va a disfrutar de música que conocen muy bien de varias películas de las que deben tener imágenes visuales y que tiene mucha personalidad y un perfil muy distintivo. Van a escuchar algo muy familiar, pero no en el contexto al que están acostumbrados porque no contiene la parte visual”, explica en una entrevista por Zoom, el famoso director y compositor Conrad Pope, quien destaca que, aunque no hay imágenes, el público se va a sorprender de lo bien que esta música funciona por sí sola por su novedad, estructura y ritmo.

“Todo el mundo se va a sorprender del viaje musical que van a hacer. Así es el disfrute de este tipo de concierto, donde no tienes que pasar por el proceso de ver 30 películas para escuchar una cantidad similar de música y sentir sus emociones”, agrega Pope, quien es uno de los músicos más respetados y confiables que trabajan en Hollywood hoy día.

No obstante, la presentación musical estará acompañada con efectos visuales y un diseño lumínico espectacular, afirma el también director musical Ángel Vélez, quien señala que el repertorio incluirá temas musicales de Rick and Morty, The Mandalorian, The Umbrella Academy, Tom & Jerry, The Queen Gambit y Titanic, entre otros.

“Mi talentoso colega Conrad Pope y yo vamos a tener la oportunidad de traer algunos estrenos mundiales muy especiales con segmentos visuales que se mostrarán mientras la OSPR está tocando”, explica Vélez, al resaltar que este concierto es una colaboración especial del Centro de Bellas Artes, Puerto Rico Discover y el programa intensivo de dirección de cine de Los Angeles Film Conducting Intensive (LAFCI), organización de la que es cofundador.

De hecho, el concierto es la culminación de la sesión de verano del taller intensivo de dirección de cine de LAFCI con compositores de música de cine y televisión. Un proyecto diseñado para alumnos que quieren mejorar su técnica de dirección y habilidades de ensayo con una orquesta en vivo. “Estamos con la orquesta para un taller de una semana y la segunda parte es el concierto”, explica Vélez, quien quiere que la audiencia entienda la historia e influencia de su organización y un “poco de cómo hacemos nuestro trabajo”.

Por ejemplo, menciona que en este concierto van a traer la música cinematográfica de la primera parte de la película animada Tom & Jerry en Nueva York, de HBO Max, además de mostrar los guiones gráficos y cómo el artista los dibujó “y vamos a tener un poco de diversión con todo eso”.

“Hay una escena en que Tom (el gato), toca el piano para atraer la atención de la cantante y hay otro gato, Bruce, quien también quiere tocar el piano. Y tenemos al talentoso pianista Víctor Meléndez que va a hacer de Tom y de Bruce para nosotros y va a tocar un poco el piano, pero como no podemos tener una cantante, tendremos el audio. Esto es algo que no se ha hecho antes”, adelanta el maestro, quien nació en Indiana, pero dice que tiene familia en Quebradillas.

Se trata de una oportunidad para escuchar a nuestra Orquesta Sinfónica en un concierto que no solo apela al público que gusta de escuchar música clásica, sino a otro más joven, lo que puede ayudarlo en su formación. “Para mí, mi primera interacción con la música fue a través de las películas animadas de Tom and Jerry y lo amé. Y llegar a este tipo de concierto es una oportunidad de conocer los instrumentos y de escuchar un tipo de música con la que mucha gente está familiarizada, aunque esta vez la va a escuchar en concierto con una orquesta sinfónica”, comenta Vélez, quien cree que es una nueva forma de atraer a otras audiencias.

De hecho, indica que hay muchas personas aficionadas a la música cinematográfica y sus orquestaciones que, sin embargo, desconocen el trasfondo clásico de esas piezas. “Lo único que tenemos que hacer es cambiar un poco el repertorio”, agrega Vélez.

En esa misma línea, Pope resalta que muchas personas han escuchado música clásica casi toda su vida, sin darse cuenta de eso. Menciona al compositor clásico Arnold Schönberg, quien compuso una música “un poco espinosa”, que casi nadie se pone a escuchar. “Pero si alguna vez viste Bride of Frankenstein o alguna de esas películas, ese es el tipo de música que está detrás. Muchas personas han escuchado música clásica que les gusta o la aceptan porque ven el contexto emocional”.

En ese sentido, Vélez reitera que el próximo concierto de la OSPR será una oportunidad de disfrutar de una música desde otro contexto. “Además, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es una de las mejores orquestas del mundo con las que he trabajado, es una de mis orquestas favoritas en el mundo porque sus músicos tocan al más alto nivel que se espera en Los Ángeles o en Europa”.

Retos de componer música cinematográfica

Cabe resaltar que el compositor y director Conrad Pope ha contribuido a las partituras de más de cien películas, que van desde la precuela de Star Wars, Memorias de una Geisha, la serie de Harry Potter, hasta Jurassic Park, Seabiscuit y Pirates of the Caribbean, entre muchas otras. Además, ha trabajado con muchos de los mejores directores de Hollywood. Entre ellos, Peter Jackson, Mark Romanek, Walter Murch, Scott Hicks, Gary Ross, Joe Johnston y Wes Anderson.

“Lo que más me gusta de componer música cinematográfica o trabajar arreglos para las orquestas es que siempre te sorprendes. Cada película es diferente, ya sea por la forma en la que se filmó, la actuación y siempre hay nuevos retos, pero como me gustan los nuevos retos, es grandioso”, afirma Pope, al tiempo que destaca que también le gusta la oportunidad que tiene de hacer música que será interpretada por los mejores músicos del mundo.

El maestro pone el ejemplo de una de sus partituras para la película de Simon Curtis “My Week with Marilyn”, protagonizada por Michelle Williams y Kenneth Brannagh. “Los retos de esa película en particular los disfruté mucho por la gran historia que tenía de la vida de Marilyn Monroe y la particularidad de que la música tenía que ser de los años 50”.

De hecho, comenta que tuvo que mezclar géneros y estilos de música para evocar no sólo el glamour de la época sino también la única y conmovedora tragedia de la vida de Marilyn y su estrellato.

Para el reconocido compositor y director, la música cinematográfica tiene similitudes con la música clásica y se puede relacionar con géneros como la ópera o el ballet clásico, cuya acción es representada por medio de pantomimas y danzas.

“Bailar es como si fuera una persecución en auto o una pelea y la fisicalidad de eso es muy similar en la música para películas. Tienes que encontrar los ritmos y la acción, pero más importante aún, las emociones detrás”, expresa Pope, quien secunda lo que le dijo uno de sus profesores hace muchos años de que “si el compositor clásico Richard Wagner viviera hoy, sería un cineasta”.

Los boletos para este evento musical están a la venta en Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A Ferré.

Datos adicionales

- Ángel Vélez ha sido director de Los Ángeles Live Score Film Festival, de la American Society of Cinematographers Awards en el Dolby Theatre en Hollywood, la Indianapolis Motor Speedway Centennial Gala, Deutsche Staatsphilharmonie Rhineland-Pfalz, entre otros. Además, ha grabado para los sellos Südwestrundfunk (SWR) en Alemania y Varèse Sarabande Records. Actualmente, trabaja en proyectos como Jane the Virgin, Family Guy, Star Wars Rebels, The Mandalorian, entre otros.

- Conrad Pope es un legendario director musical y compositor de películas de Hollywood. Algunos de sus trabajos incluyen Jurassic Park, The Polar Express, The Matrix, Indiana Jones, Amistad, Peter Pan, King Kong, algunos episodios de Star Wars y Harry Potter, entre otros.