Lolita Flores le promete al público puertorriqueño que cantará “las canciones de siempre y algunas sorpresas más”. Pero la cantante y actriz española no quiere soltar prenda de cómo será su concierto el próximo domingo, 12 de diciembre, a las 4:00 p. m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Una presentación que es parte de la reprogramación de la gira que estuvo pautada para agosto por Estados Unidos y Puerto Rico, y en la que celebra 45 años de trayectoria musical.

“Ya verán”, agregó escueta al referirse a lo que se podrá disfrutar en su espectáculo. “Tengo muchas ganas de ver esa tierra que sabéis que los adoro y que no me perdono a mí misma haber estado 17 años sin pisar esa isla bonita. Tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos de la isla”, afirmó María Dolores González Flores, nombre de pila de la famosa cantante, durante una entrevista telefónica desde Madrid, España.

La artista contó que desde hace años ha estado haciendo teatro en España y aunque tenía planificado venir a la isla antes, con la pandemia todo se detuvo. “Digamos que he tenido la agenda bastante ocupada. Yo dejé de cantar en España, solamente os canto a vosotros, a Latinoamérica”, agregó para luego remachar “son arrebatos que le da a una”, al preguntársele por qué ya no cantaba en su país. Pero explicó que lo hizo porque se sintió un poco defraudada con la industria. “No fue por el público, pero sí por la industria”.

Según se publicó en medios españoles en septiembre de 2019, a raíz de la muerte de Camilo Sesto, la cantante indicó “que los artistas de este país no están reconocidos suficientemente y solo nos acordamos de ellos cuando desaparecen”. De hecho, en ese momento señaló que ella era la peor reconocida en la música en su país. “Por eso aquí no canto más, me voy a América a cantar. Tengo 61 años y todavía no me han reconocido”.

Hoy, a los 63 años, la artista aseguró que en su país ha tenido mucho trabajo como actriz de teatro clásico, de comedia y drama, además de cine y televisión. “Dios y el universo te va marcando un camino y uno va fluyendo. Pero la música no la he dejado nunca de lado y ahora solo les canto a vosotros”.

“Por eso quiero cantar todas esas canciones que los puertorriqueños siempre han querido escuchar. Hay dos boleros que no quiero decir cuáles son porque son sorpresas. Por supuesto, le hago un homenaje a mi madre, a mi hermano (Antonio Flores ya fallecido) y a mi padre, ya lo verán” agregó Flores, quien dijo que no tiene artistas invitados: “Solo yo y mi banda”.

La intérprete de temas como “Qué será de mí”, “Lo voy a dividir y “No renunciaré”, es la hija mayor de la famosa Lola Flores “La Faraona” y de Antonio González “El Pescaílla”, además de hermana de Rosario Flores, otra célebre cantante de la familia.

Mantenerse vigente a lo largo de estos 45 años, según la artista, se lo debe a su público. “Es el que me ha mantenido vigente como cantante. En España llevo bastante años sin cantar, hago colaboraciones, pero lo que es un concierto no. Así que vosotros son los responsables”, agregó para referirse al público de Hispanoamérica.

“Hace dos años estuve en Miami y Nueva York. En Bogotá, Colombia estuve hace como cuatro años y ahora ya le tocaba a Puerto Rico”, indicó la cantante, para luego resaltar que su estilo como cantante es indefinible, para luego resaltar que es “el mismo de siempre”. “Soy Lolita”, estableció entre risas la cantante.

En la música, la artista ha ganado discos de oro y también se alzó con el premio Goya a la mejor actriz revelación por su trabajo en la película “Rencor” (2002), de Miguel Albaladejo. Además de que, en los últimos años, según dijo, también ha estado trabajando mucho en teatro, una trayectoria avalada con la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes que le concedieron en 2017.

Por eso no duda en destacar que son facetas “que me llenan mucho” y quien le gustaría ser recordada como una buena persona, una artista, “excelentísima señora porque tengo la medalla de Bellas Artes de mi país, que me dieron los reyes hace dos años”.

Más detalles

Este concierto es solo para vacunados y deberá presentar su tarjeta de vacunación contra el COVID-19 al momento de entrar. Los boletos ya están disponibles en Ticket Center y en la boletería del teatro.