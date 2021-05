Desde diciembre de 2020, cuando presentaron su Especial de Navidad -que se transmitió por Telemundo- los Caribbean Tenors comenzaron a vivir la realidad de un sueño que estuvo latente en ellos mucho antes de haberse formado como grupo en 2015. Esta “revolución musical” provocó en los jóvenes el deseo de ir por más y lanzaron su primer sencillo “Por amor”. Este formará parte de su nuevo disco que verá la luz entre los meses de agosto y septiembre.

Dos desde Puerto Rico, uno en Miami y otro en Italia, el cuartero se conectó en entrevista virtual con El Nuevo Día para conversar sobre su nuevo proyecto musical y adelantar sus próximos pasos en una industria en la que pretenden marcar la diferencia y sentar sus propias pautas.

“‘Por amor’ es nuestro primer sencillo luego del álbum de Navidad. Es una mezcla bien chévere porque tiene muchos elementos musicales bien ricos. Queremos enaltecer la música pop con la ópera y fusionar los diferentes géneros y músicas latinoamericanas que tenemos dentro del repertorio. Es una canción que fue bien popular para los años 70, entonces nosotros queremos revivir, traer nuevamente esta música que para muchas personas trae muy lindos recuerdos y alegría”, dijo Kedward Avilés, quien está sorprendido con la acogida que ha tenido la canción entre el público en cuestión de días.

Según revelaron, el nuevo disco –que también se llamará “Por amor”- estará compuesto de 10 canciones.

Entre risas y una dinámica que denota complicidad y amistad, los cantantes recordaron cómo tuvieron que desarrollar paciencia para llegar a donde están. Todo lo recorrido se ha convertido en la zapata para construir un compromiso sólido con el grupo y con sus seguidores.

“Gabriel siempre nos decía ‘tengan paciencia que van a ver cómo esto (su música) va a explotar. Yo, por lo menos no imaginaba que iba a gustar tanto”, dijo Ángel Vargas desde Florencia, Italia. Por su parte, Peter Rivera, quien actualmente reside en Miami, sostuvo que siempre ha tenido fe en el grupo. “Por eso es que yo, aunque ya no vivo en Puerto Rico, sigo yendo y regresando. En cada evento, en cada proyecto digo presente porque el potencial siempre lo he sentido”.

Sus inicios

A pesar de que se conocían desde sus tiempos de estudiantes, no fue hasta el 2015, cuando el talentoso cuarteto se juntó en La Fortaleza para entonar los himnos nacionales en la despedida de la delegación boricua que partía para las Olimpiadas en Toronto. Sin ni siquiera tener un nombre que los identificara, los tenores vieron aquella tarima como un trampolín que los catapultaría hacia la cima.

“La familia musical en Puerto Rico es pequeña. Todo el mundo se conoce, si no, yo conozco a alguien que te conoce a ti. Todos sabíamos quiénes éramos”, apuntó Vargas para afirmar que aquel día lleno de aplausos y elogios no era la primera ocasión en la que compartían su talento. “El nombre salió allí mismo en La Fortaleza. No teníamos nombre y me estaban pidiendo uno para presentarnos. Entonces, estábamos allí, al lado de las palmas en el Viejo San Juan, así que de ahí salió Caribbean Tenors”, respaldó Gabriel Montañez.

Los cuatro recuerdan aquel día como uno “impresionante”, repleto de políticos, artistas, atletas, gente que se les acercaba para felicitarlos. Todas esas palabras ataron con fuerza el nudo de su amor por la música y por Puerto Rico.

¿Por qué ópera?, les preguntamos.

“La realidad es que la población de Puerto Rico, del 60 al 65 por ciento es mayor y estas canciones que nosotros cantamos apelan al corazón de esa mayoría. Eso mismo pasa en México, que es un mercado que nosotros atacamos y en República Dominicana también pasa lo mismo. Aquí, en Puerto Rico, somos tres y pico de millones, en Orlando somos tres y pico de millones de boricuas más y en México son 120 millones de personas y cuando vienes a ver es una gran población que escuchan esta música, es la música de sus tiempos y es por eso que nosotros atacamos esto”, contestó Montañez con seguridad.

Sin menospreciar el trabajo que han realizado exponentes como Il Divo e Il Volo, Montañez indicó que hace falta un repertorio de ópera con sabor caribeño y latino y que mientras ellos (otros artistas) realizan grandes composiciones, los Caribbean Tenors se encargan de traer a la memoria canciones de los premios OTI, José José, Camilo y Rafael, por ejemplo.

“Somos muchos los que crecimos con nuestros abuelos y nuestros papás escuchando bohemias y boleros, estos éxitos románticos del ayer... En generaciones más jóvenes como nosotros hay una gran oportunidad para que les guste esta música que es bonita, alegre y única”, enumeró Avilés.

Se destacan en otras partes del mundo

Sin negar sus raíces, Vargas y Rivera decidieron emprender y descubrir nuevos horizontes en Italia y Miami, respectivamente. Aunque admitieron que su decisión -en parte- fue tomada basada en la limitación de oportunidades en Puerto Rico, esto no es impedimento para seguir contribuyendo y apostando por la isla.

“Acá empecé estudiando mi maestría en Negocio Musical y me he quedado porque me gusta Miami. Encontré un gran maestro de canto y sigo teniendo mis proyectos pequeños en la música por las circunstancias del COVID-19. Mientras tanto lo que hago es eso: entrenándome y pues, como ya me gusta Miami, y Puerto Rico está cerca, no se convierte en un problema”, destacó Rivera entre risas.

Con acordes musicales de fondo y los emblemáticos jardines de Florencia como escenario, Vargas coincidió con Rivera en que haberse ido al exterior le abrió muchas puertas. De hecho, el próximo 26 de mayo, debutará en el Teatro La Fenice.

“Yo no estoy tan cerca. Desde octubre pertenezco a un estudio de ópera que se llama el Mascarade Opera Studio en Florencia. Es un curso bien especializado, bien concentrado en desarrollarme a mí como artista en lo máximo. También tiene sus beneficios como aprender a hablar italiano, alemán y otros idiomas que son muy importantes en la ópera”, abundó.

Listos para lo próximo

“Que los éxitos de ayer se conviertan en los éxitos de hoy”, ese es uno de los principales objetivos de los Caribbean Tenors, según Rivera. Es por esto que los cantantes continuarán dándole énfasis a este tipo de música en sus futuros proyectos.

A modo de adelanto, Avilés dijo que ya tienen el nuevo sencillo que van a promocionar próximamente. Se trata de la canción “Tiempo de vals” del intérprete boricua Chayanne, la cual contará con algunos arreglos y un vídeo musical. También están trabajando un nuevo álbum de Navidad que incluirá algunos villancicos solicitados por sus fanáticos.

“Es bueno que sepan que sus deseos son órdenes y que cuando ellos (el público) piden, nosotros obedecemos”, prometió Rivera.