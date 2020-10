El activismo político cobra mucha importancia en los tiempos que vivimos, sobre todo cuando se acercan las elecciones generales, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, el próximo 3 de noviembre. La música es uno de los instrumentos más importantes mediante los cuales se puede enviar un mensaje de esperanza, pero a la vez dirigido a abrirle los ojos a la ciudadanía.

Eso fue lo que quiso hacer el artista Javier Villar Rosa con su canción “Citizenship”, de la cual estrenó un vídeo en su canal oficial de VEVO. Bajo el nombre artístico de Tambora Zen, el cantautor aprovechó el momento para también lanzar un álbum corto llamado “Citizenship EP”, que incluye varios temas con diversidad de ritmos y temáticas. “La emoción no me cabe. Han sido largas horas de trabajo y se reflejan en la calidad del video y del álbum”, comentó el cantautor de origen colombiano y puertorriqueño en un comunicado de prensa. “Vimos de cerca el drama humano de los emigrantes y quisimos representarlo en una pieza artística”.

PUBLICIDAD

En el caso del vídeo de la canción “Citizenship”, fue grabado en la frontera entre Estados Unidos y México en la ciudad de Tijuana, Baja California, México y fue dirigido por los activistas Gaba Cortés y Aaron Gurrola. En el sencillo participaron Ceci Bastida; Álex Zúñiga y Jorge Jiménez de Tijuana No! y Samuel Torres.

“Citizenship es producto de mucha colaboración de profesionales de alto calibre, comenzando por su productor Alexis Massol Deyá y por los amigos de Tijuana No!”, aclaró Villar Rosa que presenta en el vídeo el lado humano de la emigración y fue filmado justo frente al muro que divide Estados Unidos y México. “Todo el mundo aportó para que la canción sea todo un éxito”.

La música de Villar Rosa es una mezcla de diferentes ritmos con rock en español e inglés y sus letras están comprometidas con los movimientos sociales y el arte. “Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha colaborado en este camino. Igualmente, me doy crédito por no bajar los brazos y mantener la esperanza intacta”, expresó el artista en su blog tamborazen.com. “Tarde que temprano me encuentro sobre una tarima. Por lo pronto seguimos practicando en el taller”.