Ya han pasado más de 11 años desde que la banda puertorriqueña Los Wálters se unió a la escena del pop electrónico. En el transcurso señalan que ha habido una evolución en su estilo, pero con la misma esencia.

Este proyecto musical, conformado por Luis López y Ángel Figueroa en el 2011, les permitió a cada uno trabajar de manera remota desde cualquier parte del mundo que se encontraran. Sin embargo, el tiempo de pausa que les trajo la pandemia los acercó físicamente y concedió el que trabajaran en persona, lo que conllevó más aprendizaje y conocimiento de instrumentos.

“Ahora se siente un poquito más en la instrumentalización y en los elementos, sobre todo en la batería y los bajos. Hay un poquito más de orgánico en la música y, quizás elementos más complejos, lo que le da un toque de más profundidad a la música, aunque sí manteniendo la misma esencia”, destacó Luis en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El haber prevalecido durante este tiempo se lo atribuyen a nunca perder la motivación desde todos lados que, incluso, los ha hecho crecer como grupo.

“Mantener un grupo y esas dinámicas que se dan con cada persona es diferente y difícil, pero nosotros hemos tenido la suerte de que hemos mantenido y fortalecido nuestra amistad. La motivación no se ha ido. De hecho, todo lo contrario, pienso que, al no perderse la imaginación y creatividad, ahí está la fuerza del grupo, que nos hemos mantenido con ganas de crear. Eso es un súperpoder y un privilegio de tener esa pasión fuerte. Ahí está más o menos el truco”, destacó el cantante de Los Wálters.

Su próximo encuentro con su público será en el “420 En Vivo”, a celebrarse el jueves, 20 de abril, desde las 7:00 p.m., en Vivo Beach Club, en Isla Verde. Desde allí presentarán un compilado de sus canciones, incluyendo algunas de los discos más recientes como “Pop sin ti”.

“Va a estar súper brutal porque vamos a tener un formato más rápido. Contrario al último concierto que presentamos en Vivo Beach Club, ahora vamos a tener un formato mucho más rápido. Nosotros siempre cambiamos, hacemos una selección diferente de canciones. Tenemos una discografía bastante larga, así que siempre lo que hacemos es que cambiamos el formato. A veces nos vamos más oscuro, pero como esta vez va un poquito más atado a lo que es 420, pues la música va un poquito más mezclada por ese mundo. Cambiamos lo visuales y el estilo, siempre como que traemos algo diferente a nivel de experiencia visual”, destacó el artista puertorriqueño.

Luego de que se presentaran hace un año en este mismo lugar, López destaca que se han mantenido creando música nueva que aún no han publicado, quienes navegan en diversos temas en español, incluyendo el amor, una tarea de la que tanto Luis como Ángel se encargan de realizar. No obstante, no habrá una probadita de lo nuevo para sus fanáticos, quienes tendrán que esperar para escucharlos cuando las difundan más adelante.

“Hemos notado que a la gente le gusta saberse las canciones un poquito, para disfrutarlo mucho más. Todo lo que es reciente lo vamos a tener como nuevo porque lo hemos podido ensayar más. A diferencia de antes, que son canciones que habíamos sacado, pero que no nos habíamos atrevido a sacar tocar todavía porque no nos las habíamos aprendido bien, pero ahora vamos a tenerlo más ‘fresh’ presente”, añadió.

Será una noche en la que junto a otras bandas de la escena indie estarán compartiendo escenario, entre ellas: Buscabulla, Epilogio y Vei Habache, como antesala a su nueva entrega de premios en el Canna.Biz Awards, en reconocimiento a los logros del pasado año en la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.

“Esa es una de las partes más divertidas de lo que va a estar pasando, la unión de grupos. Yo creo que el ‘lineup’ es de los mejores en los que he estado porque se siente súper rico. Nosotros tuvimos un show con Buscabulla hace años en La Respuesta, pero no es lo mismo porque fue en un formato mucho más pequeño y ahora va a ser bien grande. Es como una reunión chula. Hace tiempo que no nos vemos. Pienso que eso le va a dar un toque súper rico a la noche y creo que es la parte más especial de todo”, manifestó Luis.

El cantante adelantó que la semana próxima presentarán el lanzamiento de su próxima canción, que servirá de adelanto para lo que viene.

“La intención es sacar un EP de tres canciones que hemos trabajado nuevas, que me encantan. Pienso que van a estar súper chulas. Con eso vamos a arrancar el verano, con amor y música”, aseguró acerca de lo que vendría siendo la quinta producción musical. “Somos bastante románticos. Yo creo que depende de la etapa de la vida en la que estemos, pero en situaciones como el huracán María, por ejemplo, se va navegando en temas diferentes y se nota un poquito cómo las emociones cambian un poco. Ahora estamos un poquito más felices, así que va a sentir un poquito en la música a ese romance y felicidad”.

Los boletos del “420 En Vivo” están a la venta en la plataforma de Ticketera.