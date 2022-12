Antes de que finalice el año, Lourdemar Cuevas regala un nuevo el nuevo sencillo “No te vuelvo a perdonar”, según informa en un comunicado de prensa. La intérprete vuelve a unir su talento con Cónsul The Producer en la composición de este tema, en el que le asegura a un amor pasado que, no importa lo que tenga que vivir, no está dispuesta a regresar ni perdonarle todo el daño que le hizo.

“Es un tema de desamor, pero siempre con esos ritmos que me identifican desde los inicios de mi carrera”, dice la artista en el comunicado. “Sé que es un tema con el que muchos se van a identificar porque de esas historias hay muchas, las grandes historias de desamor”.

La producción del tema estuvo a cargo de Carlos Cuevas y YA1000, quienes ya se han convertido en su fórmula ganadora al asegurarle el éxito en temas anteriores como “Solución” y “Él sabe”, según la informacióm.

En esta nueva entrega musical, Lourdemar ofrece arreglos musicales muy a su estilo, con los sonidos urbanos que la han identificado.

“‘No te vuelvo a perdonar’ será el himno de las personas que ponen su dignidad ante todo y no permiten que jueguen con sus emociones”, concluye la artista.

Según la información, la música de Lourdemar está disponible en todas plataformas digitales como Apple, Spotify, Tidal y YouTube, en donde también se puede disfrutar de los vídeos de cada uno de sus temas. Para conocer más de la artista de JAK Music, puede visitarla en sus plataformas de Instagram y TikTok, bajo LourdemarMusic.