En el libro de la vida de cada ser humano hay canciones, personas y momentos que los marcan para siempre y que los inspiran a transformarse en lo que son hoy día. En el caso del joven cantante Luis Figueroa, la salsa, las baladas y los boleros fueron pieza clave en su vida y le brindaron la inspiración suficiente como para que decidiera ser cantante desde una corta edad.

Con esto en mente, el artista nacido hace 30 años en Filadelfia de padres puertorriqueños, trabajó durante la pandemia en la creación de su más reciente álbum “Canciones del alma”, en donde le rinde tributo a todos aquellos cantantes que fueron una piedra angular cuando era niño y adolescente. “‘Canciones del alma’ viene de eso, del progreso de la evolución y de todos los temas que moldearon el artista que soy hoy en día y quise tomar la oportunidad de homenajear a esos artistas que cantaron esas canciones”, comentó Santiago durante una vídeo entrevista desde su casa en Miami.

La mayoría de los temas en este álbum fueron éxitos de salsa en la década de 1990, pero con la particularidad de que están cantados en esta ocasión en ritmos de balada pop y con sonidos acústicos. “Lo quise hacer así porque es donde mejor puedo mostrar mi voz y tengo la oportunidad de destacarme cantando. No importa si tienes una canción súper movida, pero cuando tú la haces acústica con guitarra o piano, tienes más oportunidades de llegarle a los oyentes”, mencionó Figueroa, quien estudió canto en la Universidad de Berkeley.

Por ejemplo, una de las canciones que más se está escuchando actualmente del álbum es “Hasta el sol de hoy”, popularizada por la orquesta de Edgar Joel y cantada, por Anthony Colón, tío de Figueroa. La canción está tanto en ritmo pop, como en salsa. De hecho, es la única canción de salsa de todo el álbum. “Escogí esa canción en particular, porque en mis inicios una de mis influencias más grandes que tuve fue mi tío, Anthony Colón, que es el cantante original de esa canción. Fue uno de las personas que me llevó al estudio desde que era pequeña y fue uno de los primeros compositores de mis canciones cuando yo era muy joven”, añadió el cantante. “Mi tío me enseñó lo que era ser artista a temprana edad. Por eso no quise excluirlo del disco y me pareció súper chévere poder hacer una de sus canciones”.

Según Mediabase, un servicio de la industria de la música que monitorea la transmisión de estaciones de radio en 180 mercados de Estados Unidos y Canadá, la canción “Hasta el sol de hoy” en su versión en salsa está en el número uno dentro de la lista de canciones tropicales, por encima de canciones como “Lo veo y no lo creo”, de Willy García y Gilberto Santa Rosa, “Tiempo”, de Ozuna, “Todo de ti”, de Rauw Alejandro y “De vuelta pa’ la vuelta”, de Daddy Yankee y Marc Anthony, entre otras.

Otras canciones que los fanáticos de la música pueden encontrar en el álbum “Canciones del alma” incluye a “Qué hay de malo” y “Ese” de Jerry Rivera; “Historia de un amor” y “Todo y nada”, de Luis Miguel; “Si te vas”, de Marc Anthony; “Tú con él”, de Frankie Ruiz; “A puro dolor”, de Son by Four; “Si tú me dices ven”, del Trío Los Panchos; y “Ángel” de Jon Secada.

“Aproveché el tiempo de pandemia para crear este álbum que más que ‘covers’, quise hacer un disco que le trajera recuerdos lindos a las personas y que pudieran relacionarse con ellas”, explicó Figueroa, quien se mantiene sumamente activo en las redes sociales. “Creo que en esta época de pandemia necesitábamos un poco de eso, traerle a la gente música que le produjera memorias chéveres y recuerdos lindos”.

YouTube y Marc Anthony

El cantante de raíces puertorriqueñas se dio a conocer en 2017 luego de que publicara en su cuenta de YouTube un sinnúmero de canciones populares, tanto en inglés como en español, en formato acústico. Todo cambió el día que grabó la canción “La flor pálida”, de Marc Anthony, la cual tuvo tanta repercusión que llegó al oído del propio Anthony, quien lo llamó por teléfono y quien desde ese día se convirtió en una persona muy importante en su vida. A raíz de eso, ambos cantantes se presentaron en vivo durante los Premios Juventud donde interpretaron el tema, con Sergio George al piano. “Fue un momento muy chévere, con muchos nervios, hicimos la oración antes de subirnos y ya todo estaba en las manos de Dios y todo salió bien. La pasamos muy rico cuando nos montamos en esa tarima”, explicó el cantante.

“A partir de la presentación en los premios, Marc me indicó que quería firmarme para su disquera Magnus. Más adelante tuve el privilegio de firmar con Sony Music, y he seguido de la mano de Marc Anthony, quien se convirtió en mi mentor y en mi hermano”, añadió Figueroa quien acompañó al salsero en la grabación del disco “Opus” y fue el telonero de su concierto a principios de enero del 2020 hasta que se canceló debido a la pandemia mundial.

Artista que se puede acoplar a cualquier ritmo

Desde sus inicios, Figueroa ha grabado temas de distintos ritmos musicales, algo que se le da muy bien. Razón por la cual todavía no está listo para que lo encasillen en algún género en particular. “La diferencia entre este servidor y los demás es que yo igual te puedo cantar una bachata, que una canción urbana, que una balada romántica o canción pop”, explicó el joven compositor. “Canto bachata porque estuve de corista con Romeo Santos por muchísimo tiempo. Te canto salsa, porque desde pequeño canté salsa todo el tiempo. Igual interpreto una canción en inglés de R & B porque vengo de Filadelfia y fue de los géneros más motivadoras e inspiradores que tuve en mi vida. Pero no me quisiera encasillar en que soy baladista o salsero, porque estoy disfrutando de hacer todos los tipos de música por igual”, concluyó Figueroa.