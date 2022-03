Es un hecho que las artes sensibilizan, acompañan y ayudan a sanar. En estos dos años de pandemia, sobre todo durante el 2020, donde imperó la incertidumbre y el miedo, las artes -especialmente, la música y el cine- se convirtieron en el abrazo que nadie daba, en la palabra que se quería escuchar y en la compañía que no se tenía.

Ahora, cuando el mundo tiene los ojos puestos sobre la guerra que Rusia estalló contra Ucrania, el arte puede ser un mensajero de amor, el escape momentáneo que permita mantenerse de pie en medio del caos. Dice el cantautor Luis Fonsi, “yo no puedo curar una guerra con música”, pero sí puedo ayudar a mitigar las emociones que despierta esa realidad.

“Al igual que cuando vino la pandemia, al igual que cuando conozco a alguien que está pasando un momento difícil, es tratar de aliviar el alma de esa persona a través de letra y música”, sostuvo en la víspera del lanzamiento de su nuevo álbum “Ley de gravedad”.

PUBLICIDAD

Promover el amor, la alegría y también la diversión a través de la música -continuó-, es la misión de los artistas. Hoy Luis Fonsi entrega al público otra producción discográfica inédita de 16 temas que abordan el amor en sus múltiples matices sobre una base rítmica de pop urbano. “Ley de gravedad”, tema que da título al álbum, es una composición del mismo Fonsi en colaboración con Cali y El Dandee.

“Este disco sigue la línea de lo que para mí es mi género, el pop, que mezcla diferentes estilos. Está la parte más romántica, que hay mucho de ese sonido en este disco, y tiene la parte más rítmica, que también incluye colaboraciones con diferentes artistas”, detalló. Lo acompañan en los temas otras estrellas del pop urbano, como son Nicky Jam, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra y Manuel Turizo.

“La fusión con el género urbano es parte del género pop, ese es el género pop, esa fusión, esa mezcla de colores; esa parte melódica que traigo yo, con quizás esa parte más urbana que quizás traen los artistas invitados, que es lo que no tengo, y es lo que hace que se complemente ese tipo de canciones”, indicó.

Fiel admirador de su “flaca”

La salida de la producción, bajo Universal Music, coincide con el estreno del movido sencillo, “Dolce”, uno de los favoritos del artista y el primero cuya historia audiovisual se atrevió a grabar con su esposa, la modelo Águeda López. La dirección correspondió a Carlos Pérez (“Despacito”).

PUBLICIDAD

“Él me empezó a hablar de la modelo... Y dije, ‘Caramba, ahora quizás me anime a trabajar con ‘la flaca’. Obviamente, siempre lo quiero hacer, aunque hay ese punto medio que uno quiere proteger la parte personal, pero en este caso creo que era la canción, el momento, el tratamiento del vídeo, el director, y todo se alineó para trabajar con ella”.

El matrimonio de ocho años se sostiene del “balance” y del respeto entre lo que hace cada uno. “Ella me conoció como artista y sabe que lo que más me apasiona en la vida es hacer música. Lo bien que me hace cuando estoy rodeado de música, lo mal que me hace cuando no lo estoy. Y es lo mismo hacia ella. Cuando se está preparando para unas fotos o en algún ‘fashion show’, veo lo dedicada que es en su entrenamiento, con sus dietas, con su moda, y me encanta verla en esa luz. Me encanta ver cómo se transforma”, admiró.

“Es bonito ver esas facetas: mi esposa, la mamá que está haciendo asignaciones con Mikaela y regañando a Rocco para que recoja los juguetes, y de repente verla iluminando la pasarela como nadie lo hace. Entonces es balance, nos apoyamos mutuamente y es saludable para el hogar”, abundó.

Luis Fonsi, finalmente, arrancará su gira de conciertos “Noche perfecta” los días 27 y 28 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, luego de la posposición a causa del COVID-19. Será un reencuentro con el público para recordar sus éxitos e introducir las canciones de “Ley de gravedad”.

PUBLICIDAD

Habla de la venta de su catálogo musical

La gira continuará en otros países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Sobre la reciente venta de su catálogo musical, el cantautor fue cauteloso en sus expresiones. Indicó que “son decisiones laborales” dirigidas a crecer como empresario y que desconoce cómo trascendió públicamente.

“Yo no vendí todo el catálogo. Ha salido mucha información errónea, pero en realidad prefiero hablar de música y no de finanzas. Pero no vendí todo el catálogo, vendí una parte”, puntualizó sobre la transacción que trascendió al inicio de este año.