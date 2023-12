Con 25 años de carrera cumplidos y en plena celebración, son muchos los éxitos que ha alcanzado el cantautor boricua Luis Fonsi. Pero sin duda, este 2023 quedará en su memoria como uno memorable, en que no solo ha seguido cosechando triunfos, sino uno en el que ha hecho historia.

“Definitivamente, este 2023 ha sido un año donde he hecho proyectos muy bonitos. Especialmente ahora que llegamos a final de año, uno reflexiona un poco en todo lo que se ha vivido y me siento muy bendecido. Acabo de cumplir 25 años de carrera, una industria que tiene tantos cambios y altas y bajas, y hasta hice una película que debutará en febrero”, dijo en entrevista con El Nuevo Día, indicando que durante esa etapa ha podido reinventarse y evolucionar, para complacer a su público que ha crecido con él.

“La mentalidad cambia, pero la música, el amor y la emoción continúa”.

El artista atribuyó parte de su éxito al compromiso que contrajo desde que se inició en la música. “Nunca fue un hobby para mí, siempre supe que me iba a dedicar a esto en serio. Desde mi participación con El Coro de Niños de San Juan, cuando tenía siete años, hasta estudiar música a nivel universitario, me he ido preparando y sigo aprendiendo”, dijo. Sin embargo, recuerda con cariño cuando lanzó su primer disco, “Comenzaré”, en el 1998, y tenía que ir tocando puertas, con su guitarra al hombro. “La mentalidad cambia, pero la música, el amor y la emoción continúa”.

Grandes planes

Si el 2023 fue un año bien ocupado para el artista, cuyo éxito “Despacito” sigue siendo reconocido mundialmente, el 2024 se perfila igual o más intenso. En él hará no solo su gira mundial celebrando sus 25 años, sino que por fin lanzará “El Viaje”, su próximo trabajo discográfico, en el que lleva un tiempo trabajando. Aunque dijo que no se supone que diga la fecha específica del lanzamiento, confirmó que será durante el segundo trimestre del año.

”El Viaje” lo describe como “literalmente un recuento del recorrido que he hecho por tantos países, pero a la vez, un poquito también de la experiencia espiritual, con todo lo que he vivido. Todo lo bonito y lo difícil quedará plasmado ahí”, dijo entusiasmado ante el homenaje musical a varias ciudades.

También espera continuar ayudando y promoviendo la educación musical en las nuevas generaciones, por lo que reafirma su compromiso social y educativo, a través de Luis Fonsi Foundation, ayudando en diversas instituciones, como la Escuela Libre de Música, a la que donó instrumentos musicales.

”Nuestro país tiene que seguir dando de qué hablar positivamente en el mundo entero, a través de nuestra música. De aquí han salido tantos géneros musicales diferentes y eso hay que seguirlo cultivando”, dijo sobre el trabajo que realiza a través de su fundación, cuya ayuda se extiende a otros ámbitos más allá de la música.

Amante y comprometido con su carrera sin ninguna duda, y orgulloso de todos sus éxitos, sin embargo, cuando habla de su familia, la emoción llega a la cúspide. “Esos dos hijos que amo con toda mi alma, son el mejor regalo que me ha dado la vida y mi mejor canción, mi mejor proyecto. Saber que les estoy dejando un legado a ellos, que me ven trabajando mucho, levantándome muy temprano, con entusiasmo porque amo lo que hago, espero que sea lo que recuerden de mí. Quiero que vean en mí, lo mismo que me ha pasado con mi papá, que siempre lo vi tan trabajador, y que es algo que siempre tengo presente cuando pienso en mi familia”.

Hace unos días, Fonsi se convirtió en el primer puertorriqueño en ser padrino de un barco, el Norwegian Viva, de Norwegian Cruise Line, por lo que ya escribió su nombre con letras de oro en la industria turística. Además de que su foto estará de manera permanente en el barco, como se acostumbra con los padrinos, ese honor le reafirma que además de ser un embajador musical, es también uno turístico, que representa a Puerto Rico.

”Es un gran privilegio y un honor que me hayan escogido para ser parte de una costumbre milenaria, como el ser padrino de este barco. Además de que es muy hermoso, que cuenta con modernas amenidades, el que saldrá de San Juan me hace sentir muy orgulloso. Con humildad, pero con orgullo, digo que ese es el puerto más lindo”, aseguró Fonsi.

Asimismo, el cantautor se presentó la pasada semana en Epcot, de Walt Disney World, donde fue el narrador invitado del prestigioso evento “Candlelight Processional”.