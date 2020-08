View this post on Instagram

Aquí les presento a Penélope. Escuchen su relato. Su familia lo perdió todo en medio de las inundaiones que afectaron el Bo. Quebrada Grande de Mayagüez. Su fortaleza nos sirve de lección. #news #mayaguez #quebradagrande #inundaciones #solidaridad ➡️ATH MÓVIL: 787-210-6688