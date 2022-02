Con solo saber que un proyecto involucra los temas de la niñez, la juventud, la música y Puerto Rico, la curiosidad despierta en el cantautor boricua Luis Fonsi, quien esta mañana llegó hasta el casco urbano de Adjuntas para conocer de cerca la labor que realiza el proyecto de autogestión Casa Pueblo. A su vez, el intérprete arribó con el deseo de identificar las necesidades de su programa de música que busca impactar a niños y pequeños.

Al momento de su llegada, un cálido abrazo entre Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero -nombre de pila del artista- y Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo, dio paso a una conversación en la que se integró su padre Alexis Massol González, director y fundador de este proyecto comunitario, que también tiene el compromiso de apreciar y proteger los recursos naturales, culturales y humanos.

Como parte de la microred solar de la organización se encuentra la Escuela Comunitaria de Música, ubicada en el edificio anexo y que fue fundada en el 2006. A pesar de que pausó por la pandemia, desde que empezó este año se comenzó a reforzar su programa musical, que incluye el coro y la banda. Sin embargo, sus instrumentos musicales ameritan mantenimiento y necesitan la adquisición del algunos otros.

“Esta visita es un poco para conocer, saludar y entender qué es lo que hace falta y de ahí armar un plan para ver cómo puedo ayudar, ya sea donando instrumentos, realizando eventos benéficos para recaudar fondos o usar las diversas plataformas para ayudar y llevar también un mensaje”, explicó Fonsi, quien llegó ayer a la isla para visitar Casa Pueblo de manera “clandestina”, según realató, y enfocado en abrir canales de comunicación e invertir.

Luis Fonsi conversó con Alexis Massol González (a la izquiera), director y fundador de este proyecto de autogestión comunitaria Casa Pueblo en Adjuntas, y con Arturo Massol Deyá, director asociado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Acompañado de Víctor Torres Rosario, quien es maestro retirado y actualmente dirige la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo, el intérprete de “Me Matas” llegó hasta el área que alberga los instrumentos que tienen disponibles. Ver el cine solar, los laboratorios, la nueva Galería Joaquín Parrilla y la emisora radial comunitaria también fueron parte del recorrido, en el que pudo interactuar con niños que forman parte del coro, liderado por Withnee Rivera.

“Nos tomó por sorpresa y nos llena de alegría de que personas del calibre de Luis Fonsi decidan llegar hasta la montaña, hasta Adjuntas, a tratar de incidir y aportar en un proyecto de autogestión comunitaria. Tenemos instrumentos que requieren reparación, necesitamos nuevos instrumentos y aspiramos a tener más participación de jóvenes. Esa es la prioridad o necesidad apremiante con la escuela”, dijo por su parte, Massol Deyá.

“Esta visita a Casa Pueblo, a Puerto Rico, es una que quise hacer, que trato de hacer muy a menudo. Me encantan que estén ustedes acá, no convoqué a la prensa. Lo que estoy haciendo es de corazón, pero me encanta que estén aquí para poder llevar ese mensaje de lo importante que es la educación y seguir invirtiendo en la educación, especialmente la educación musical”, aclaró el artista, cuya gira musical -“Noche Perfecta Tour”- comienza en mayo con Puerto Rico como punto de partida.

Luis Fonsi fue claro, su enfoque actual es en la educación musical y las nuevas generaciones, al igual que recalcó la importancia en apoyar los talentos y el significado enorme que tiene esta rama de las artes para los puertorriqueños, así como lo fue para él desde su niñez.

“Nosotros somos música, papá Dios nos puso algo en nuestro DNA, que entendemos la música de una manera diferente. Yo, que he tenido la bendición de viajar el mundo entero, y conocer todo tipo de música, cada vez que vengo acá digo, ‘caramba, tenemos música, tenemos ritmo’. Mis músicos son boricuas al igual que mis bailarines. Hay mucho arte en Puerto Rico que no lo podemos cortar, que no podemos detener esas habilidades. Hacen falta herramientas, instrumentos y ojalá las nuevas generaciones quieran seguir haciendo cosas grandes para seguir alzando nuestra bandera en el mundo entero. De eso se trata todo esto”, dijo el autor del fenómeno mundial “Despacito”, quien fue enfático en señalar que un niño no puede tocar un piano desafinado, por lo que hay que ir atendiendo detalles como estos.

Asimismo, mostró preocupación por el poco apoyo que están recibiendo las escuelas especializadas en arte por parte del gobierno y se solidarizó con la situación que viven los maestros en la isla.

“Estamos viviendo momentos muy delicados de los maestros, aquí también estoy para apoyarlos y expresar lo importante que fue para mí la formación musical. La razón por la que yo estoy aquí hoy día fue por mis maestros, que actualmente por nombre y apellido los llamo, tal vez mensualmente. Siento esa amistad, conozco y entiendo lo que fue su aportación, desde el Coro de Niños de San Juan hasta el sol de hoy. Hay un problema y no podemos callar más. Hay que invertir en las escuelas”, dijo el músico y compositor, quien ayer además estuvo visitando la Escuela Libre de Música de San Juan, con la que también se quiere involucrar, así como la Escuela Libre de Música de Ponce, que visitaría esta tarde.

Por otra parte, Massol Deyá resaltó que toda la comunidad se puede beneficiar de las clases gratuitas que ofrecen como parte de la Escuela Comunitaria de Casa Pueblo, que ahora tiene el coro, la banda y los cineastas comunitarios. “Estas tienen el fin de incentivar, promover, que las personas sepan que estos programas están y que sus hijos pueden participar en una formación humanizante”, acotó.