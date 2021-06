El cantautor Luis Fonsi estrena hoy, jueves, el tema “Bésame” junto al exponente urbano Myke Towers.

Fonsi, quien desde hace unos años ha presentado colaboraciones con diversos artistas urbanos explicó que el nuevo sencillo trata sobre un juego de seducción y picardía entre un hombre y una mujer.

“Es un juego que empieza con un sé que me estás usando para los fines de semana, la realidad es que no me molesta, yo juego tu juego, pero si te quieres quedar, quédate porque hay algo interesante entre nosotros”, detalló el intérprete de “Si tú quisieras” sobre la letra que compuso junto al rapero Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn.

Musicalmente, el tema fusiona los géneros de la bachata, el pop y el reguetón. Myke, por su pare, destacó que se “nota el sabor de la República Dominicana” en la colaboración musical.

Asimismo, Fonsi precisó que la base musical fue la bachata y de ahí se integraron el resto de los ritmos para crear una “historia con mucha chispa”. El cantautor aseguró que mientras escribía el tema lo perfilaba en una colaboración musical.

“Me tiré de pecho con esta canción y sabía que Myke era la voz de la canción”, explicó Fonsi.

Para el exponente urbano trabajar con Fonsi fue un honor y admiración ya que desde pequeño conocía la carrera del cantautor dentro del pop. El video fue dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez.

Los artistas se conocieron en los premios Latin American Music Awards al coincidir en un elevador y tras su conversación quedaron en hacer el junte.

“La bachata es la excusa para poner a la gente a bailar”, sentenció Fonsi.