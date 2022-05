Atrás quedaron los panderos que le acompañaron a lo largo de su niñez. Ahora, siendo un adolescente de 16 años, el puertorriqueño Luis Vázquez utiliza su voz como único instrumento para con su fuerza interpretativa navegar a través del género de la salsa.

No fue fácil el cambio, admite. Fueron más de 10 años acompañado de sus amigos al ritmo de la plena, siendo uno de los integrantes de la agrupación Los Bravitos de la Plena, a quienes considera como parte de su familia y cuya experiencia fue una de mucho aprendizaje, pues le permitió pisar incontables tarimas.

Por eso, marcar su presencia en un escenario como solista le resulta muy cómodo, y ya va poco más de un año que se deja llevar por la clave y el sabor de la salsa.

“No es un cambio radical porque estoy todavía en la línea de lo que es lo tropical, lo cultural de acá, de nosotros los boricuas. Obviamente uno quiere crecer, seguir hacia adelante y era una gran oportunidad para mí, para yo poder aprender también de lo que es el género de la salsa, porque no lo conozco al 100%. Estoy entrando a este género, pero voy escuchando y aprendiendo de otros cantantes, así que ya voy encaminado”, explicó el joven, quien culminó el décimo grado de la escuela especializada en música Jesús T. Piñero, en Cidra.

Además de haber lanzado el álbum musical “Comienzos”, con ocho temas musicales, en su corta trayectoria no le deja de sorprender el haber compartido tarima con grandes de este género, como lo fue en el Día Nacional de la Salsa, celebrado el año pasado en Florida, y haber sido incluido en la lista “22 Latin Artists to Watch in 2022″, de la revista especializada en música Billboard.

Con el tema “Tu fan” se convirtió en el único intérprete de salsa, y único puertorriqueño en ser nombrado en esta lista que abarca una variedad de géneros de música latina, desde pop hasta reggaetón, R&B, regional mexicano y tropical.

El 2021 fue un año de debutar con mucho éxito para este joven cidreño, quien ha contado con el aval de artistas que admira y sirven de inspiración como Víctor Manuelle, quien lo presentó ante el público peruano durante un espectáculo; Gilberto Santa Rosa, a quien le abrió un concierto en Orlando; y Jerry Rivera, quien llegó a verlo en un hotel en la Florida.

“A Víctor Manuelle lo estoy escuchando constantemente y siempre estoy al pendiente de los nuevos proyectos que él hace. Con Jerry Rivera me identifico porque comenzó una carrera a corta edad y es motivación de que yo también puedo lograr lo que él hizo en esa época y atraer a la juventud, de que se enamoren de nuestra música. Y admiro a Gilberto Santa Rosa, que es una leyenda de la salsa, sabe demasiado y a su manera de sonear; tiene un palabrero que no sabes ni de dónde se saca las palabras. Estos me han apoyado y he tenido oportunidad de conversar con ellos”, contó la voz de “Me tienes mal”.

Bien pudo Luis Vázquez haberse lanzado por el género urbano, como la gran mayoría de los jóvenes cantantes de su edad, que es a lo que aspiran. Sin embargo, no dudó en tomar la oportunidad que le llegó por parte de sus manejadores para que fuera la salsa esa nueva puerta que abre para llegar a otras generaciones y se enamoren no solo de su música, sino del género.

“Estamos remando contra la marea, de donde está todo el mundo, pero eso precisamente es lo que queremos hacer, algo distinto. La salsa ahora mismo en un joven no se ve mucho. Cuando surge entrar en este proyecto, yo dije que sí de una porque era algo diferente. Queremos atraer a esa juventud para que escuche nuestra música y no se queden todo el tiempo en lo mismo. Yo también escucho música urbana, pero escucho pop, merengue, bachata, lo que sea… Quiero que los jóvenes también escuchen nuestra música, de dónde nosotros venimos, lo que nos corre en la sangre”, explicó el joven que no solo se rodea de pleneros, como su papá, sino de “cocolos de la mata”.

Aunque una de las características de la plena es la improvisación, Luis Vázquez reconoce que el arte de sonear es complejo, el que se mantiene practicando, además de ver y escuchar a cantantes experimentados, como buen aprendiz.

“En la plena todo es improvisar, la calle, la esquina, la rumba y como tal es algo parecido, pero en la salsa hay que decirlo con palabras más claras y hay que practicarlo. Como vengo de la raíz de la plena, ahora que me mudé a la salsa, poco a poco voy aprendiendo del género. Sí, tengo que aprender la manera de sonear y las melodías que involucran a todo esto. Así que sí, por ahora vamos metiendo mano por ahí, aprendiendo y viendo videos de Cheo Feliciano, Frankie Ruiz, Héctor Lavoe y Víctor Manuelle, entre otros”, agregó.

En ruta al Día Nacional de la Salsa

Ya cada vez está más cerca de presentarse en el Día Nacional de la Salsa, pero esta vez en su tierra, frente a los salseros que se dan cita en este multitudinario evento, a celebrarse el próximo 12 de junio en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

“Es algo que tampoco me esperaba porque estoy iniciando mi carrera. Han sido muchas las sorpresas que me han llegado a las manos. Estar con grandes cantantes salseros que van a estar ahí presentes, agrupaciones como lo son La Sonora Ponceña, la Mulenze, el Apollo Sound, y muchos más, entre ellos Víctor Manuelle, que es una de mis mayores inspiraciones. Estamos ansiosos de que llegue ese día y poder ver todo ese público que va a estar ahí”, manifestó el intérprete de “Peligro”, tema que actualmente tiene en promoción, de la autoría de Damián Santiago.

Mientras admite que se siente un poco nervioso, asegura que va a dar lo mejor de sí sobre ese escenario, aún con toda la presión que pueda sentir al estar rodeado de los grandes cantantes que van a formar parte de ese espectáculo.

“Son leyendas que yo mismo escucho en mi casa y digo, ‘diantre’, puede que tengan el ojo bien puesto en mí a tratarse de la juventud. Creo que soy el más joven que voy a pisar la tarima este año y ante el público salsero que es muy exigente. Estamos en los procesos de ensayo y preparándonos para ese momento, para darle con todo”, mencionó el cantante, quien estará acompañado de su orquesta.