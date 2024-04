Madonna y siete momentos que han marcado el cambio en su carrera

“Like a Virgin”

“Like a Prayer”

Estamos en 1989 y muchas cosas habían pasado en la vida de Madonna, había lanzado su disco “True Blue”, del cual se desprendió los sencillos “La isla bonita”, “Papa Don’t Preach” y “Open Your Heart”, convirtiendo este material en un hit. Había conocido al actor Sean Penn con quien contrajo matrimonio y se divorció después de cuatro años (1985 -1989) y presentó su cuarto disco “Like a Prayer”, que fue un escándalo por el video de la canción que le dio nombre, ya que en ella besaba a un santo, pero Madonna se mostraba cada vez más sensual y desinhibida.

“Blond Ambition Tour”

Una nueva década comenzaba y Madonna empezó una de las giras más polémicas de su historia, ya que sus coreografías y el concepto en general del “show” estaba muy sexualizado, al grado que el Vaticano pedía no asistir a los conciertos, pero nada la detuvo y fue considerada una de las mejores giras, el tema “Vogue” y sus corsés con busto en picos se convirtieron en icónicos, además ya lucía su platinada melena. La imagen de femme fatale, sexual y provocativa permearía casi toda la década de los 90.

“Ray of Light”

“Ray of Light” 1998 fue un año crucial para Madonna, porque no solo había logrado un éxito en el cine con “Evita”, donde ella dio vida a la primera dama argentina Eva Perón, interpretación que trajo buenas críticas y un Golden Globe como Mejor Actriz de Comedia o Musical; pero lo más importante, en 1996 había dado a luz a su primogénita Lourdes Maria Ciccone Leon, lo que la llevó a hacer un cambio de vida, se involucró en el misticismo oriental y la cábala, y esto se refleja en su disco “Ray of Light”, además de que su imagen es más relajada y natural.