Acaba de lanzar su primer álbum, “Remenéate”, en todas las plataformas digitales y Mahya Veray no puede estar más feliz. Su entusiasmo se le nota en la voz, en la forma en cómo enfatiza su interés en dar a conocer los temas que ha compuesto y con los que espera concienciar sobre unos temas que, aunque son muy cotidianos, todavía no se discuten mucho en la sociedad.

“Presento un disco de 10 temas escritos por mí, que hablan de la pintoresca sensación que es vivir en el Caribe, rodeada del ancho mar. Un estilo latin fusion con raíces afrocaribeñas, donde la improvisación callejera, el sentido del humor son cómplices del sudor”, detalla la artista, natural de Guaynabo.

Asegura que es una producción con una fusión muy “rica donde el ritmo y el tambor tiene un protagonismo para convertirse en sandunga”.

“Te llevo por diferentes ritmos caribeños, pero también hay una influencia grande del jazz, funk, de lo que fue Janis Joplin, de lo que hacía Celia”, explica la artista.

Este repertorio lo presenta con el sencillo “Carmen, la cachapera”, con el que dice que apela a un amor sin etiquetas, reivindicado, libre y de aceptación.

“Cachapera es una palabra muy folclórica de aquí que tiene un significado muy despectivo. Pero me apropio de ella porque había que empezar la conversación de cómo una palabra que representa odio, yo la transformo en amor. Primero para tocar botones y para hablar sobre prejuicios, la homofobia y las mujeres. En este caso se narra la historia de Carmen, que pertenece la comunidad LGBTQ. Pero creo que todas las mujeres, de alguna manera, siempre hemos estado en tela de juicio”, expone la novel artista de la escena musical independiente, aunque señala que no quiere “ir en un viaje sexista ni feminista”.

Pero quiere abrir la puerta y establecer la conversación. Sobre todo, afirma que se trata de una historia de amor que tiene un final feliz. De hecho, explica que Carmen es la abuela de una amiga a la que ella quiso homenajear escribiendo la canción.

“La homofobia y el estigma existen y había que traer esa palabra (cachapera) para ‘coger fuete’ porque sé que me va a dar candela. Pero al mismo tiempo para defenderla y hablar sobre la libertad, la aceptación y la equidad. Es darle otro sentido a la palabra. Pero, ante todo, es una historia de amor muy bonita, de una mujer empoderada que, aunque la buleaban, le decían que era ‘machua’ y la obligaron a casarse, al final se quedó con el amor de su vida. Es una historia que nadie la cuenta”, asegura la cantante, al tiempo que revela que quiere hacer un “Cachapera Challenge” para que la gente cuente sus historias y cómo vencieron los obstáculos para llegar a ser lo que son ahora.

Mahya, quien es sobrina de uno de los compositores más famosos de Puerto Rico, Amaury Veray, autor del famoso “Villancico Yaucano”, asegura que la música y la composición siempre han estado muy arraigadas en ella.

Precisamente, comenta que tomó clases de canto con Rina de Toledo e Hilda Ramos con la intención de desarrollar el bel canto. Además, estuvo en grupos de música afrocaribeña, blues y jazz. Pero cuenta que después del paso del huracán María sintió la necesidad de hacer algo por su cuenta y dar a conocer las canciones que escribe en las que, según dice, trabaja mucho con la melodía y la lírica sobre la cotidianidad.

“Así que después de María, con planta eléctrica y mucho esfuerzo, comencé a grabar el disco con las canciones que fueron madurando en ese tiempo”, agrega la cantante, mientras destaca que esta es su primera producción formal, aunque acepta que siempre ha hecho “cosas muy subterráneas”.

En esta producción también ofrece otros temas que hablan del amor, desamor, de pérdidas y también de la cotidianidad en las familias. “Tú me gustas mucho”, “Nana del gato”, “Bagua”, “Ombligo a destiempo”, “Pepita de grosella”, “Energía sutil”, “Lamento”, “Barrio” en colaboración con el cantante de salsa urbana, Mucho Manolo, y “Carmen, la cachapera”, versión remix con La Bean Mix y DJ Nyom, son los otros títulos incluidos en el trabajo que salió el 10 de julio.

“Tengo unas baladas hermosas que recuerdan a lo que hacía la Lupe, que habla del amor y desamor o canciones como Pepita de grosella que va muy a la par con la agricultura en Puerto Rico. Te voy llevando en un viaje muy realista con una fusión y un ritmo caribeño que es protagonista en las canciones”, asegura Mahya, quien dice que las canciones se pueden escuchar en todas las plataformas digitales y de distribución, en su canal de YouTube y en las redes sociales.

Por ahora, la novel artista dice que quiere expandirse y seguir conectando con la gente para “poder llevar un mensaje de que se puede salir del clóset, de que se puede ser exitoso y de que existen historias de amor”. Además de “retar a la gente a que hable sobre sus historias, sobre los prejuicios por los que han pasado, pero todo de una manera divertida” porque “aun en las desgracias hay que reírse”.