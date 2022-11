“Poder”, “independencia” y “autogestión” son tres palabras que definen –actualmente- a la música alternativa. Sin embargo, no siempre ha sido así. En los orígenes de la industria musical, durante los años 20, todo artista requería del apoyo de un sello discográfico para que su talento trascendiera.

Hoy día las cosas han cambiado bastante. Aunque los exponentes “indie” cuentan con una gran cantidad de herramientas, estrategias, medios y recursos para poner en marcha su proyecto, todavía queda camino por abrir.

En Puerto Rico, específicamente, la solvencia económica y la inaccesibilidad a plataformas para exponer su música, se posicionan como los dos mayores retos para estos artistas. De igual manera, según los cantantes puertorriqueños Mahya Veray y Héctor “Coco” Barez, líder de la agrupación El Laberinto del Coco, se trata de situaciones sobre las cuales se ha avanzado a pasos agigantados y en los que la tecnología ha jugado un rol importante.

Precisamente, los exponentes no pueden contener la emoción al pensar que en pocos días se presentarán en la primera edición del Escambrón Indie Fest. El evento del Instituto de Cultura de Puerto Rico (ICP) arrancó el pasado fin de semana y continuará el 5 y 6 de noviembre en la Playa Escambrón y en el Parque del Tercer Milenio, en San Juan.

El festín cultural, que también forma parte del calendario de entretenimiento del Campeonato Mundial de Stand Up Paddleboard y Paddleboard, no pudo tener mejor escenario, afirmó Veray en entrevista telefónica con El Nuevo Día. La intérprete de “Ombligo a destiempo” y “Lamento de duendes” llega al festival con el deseo de que marque el inicio de mejores tiempos para ella y sus colegas.

“Estoy bien pompiá, agradecida y honrada de que el ICP esté abriendo este espacio para los que hacemos música ‘indie’. Ojalá se dieran más festivales así donde se apuesta por lo que estamos haciendo, la autogestión, nuestras propuestas originales, nuestra aportación a la música puertorriqueña”, expuso quien se encuentra en la producción de su segundo álbum musical.

Barez, por su parte, también aplaudió la iniciativa del ICP. Al mismo tiempo, comentó, que tanto para él como para el resto de los integrantes de El Laberinto del Coco representa un honor pisar la misma tarima que un ícono de la música independiente en Puerto Rico como lo es Fofé y los Fetiches.

“Para mí esa idea es súper innovadora y es una oportunidad increíble para que el mundo conozca la música independiente puertorriqueña, que es por lo que nosotros luchamos todos los días, que alguien vea la propuesta y se motive a darle más espacio para que se continúe regando la voz y la semilla de cualquiera de las bandas que participarán”, añadió mientras explicaba que el grado de dificultad para conseguir lugares donde presentarse varía por género.

Como música independiente son considerados el blues, el punk rock, el raggae, el grunge, el indie rock, el shoegazing, el street punk, el grindcore, el death metal, el hip hop, entre otros. El Laberinto del Coco es un proyecto que se enfoca en el ritmo folclórico puertorriqueño y está compuesta de 13 miembros.

“Ya eso complica la cosa. No es solamente el hecho de que la música sea buena o mala, para una persona dedicada al negocio de la música no es atractivo porque ellos no se van a poder lucrar con un grupo de músicos tan grande. Entonces, eso limita la oferta de espacios donde presentarnos”, detalló el líder de la agrupación.

Es ahí donde entra la autogestión, explicó Veray. Esta estrategia, abundó, la ha llevado a “cruzar el charco” para exponer su talento en diversos festivales de calibre mundial. Aún así, anhela que su talento sea escuchado en todos los rincones de su tierra natal.

“Yo apuesto por las Fiestas de la Calle San Sebastián. Ojalá el ICP haga esto mismo y nos tengan una tarima para nosotros exponernos y seguir. Realmente hay mucho público. Me han escrito de muchos sitios. La gente está sedienta de escuchar otro tipo de música que no sea ‘mainstream’, que no tenga el apoyo de una disquera o de una estación radial”, manifestó.

El próximo disco de Veray, que espera lanzar en el 2023, lo describe como una introspección para entender lo que es ser hispanoamericana y afrocaribeña. En esa línea, el trabajo estará compuesto de una mezcla de ritmos y géneros como el chachachá y un punk al estilo Janis Joplin, onsiderada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll.

En su conversación con este medio, Veray y Barez, pusieron sobre la mesa algunas alternativas que podrían ser de gran beneficio para la música independiente nacional. Ambos hicieron un llamado a mirar la clase artística como una sola, sin divisiones ni fronteras.

“Es importante sustentarla. Hacer, a lo mejor, una disquera pero de música independiente, que se alineen con marcas y hagan más festivales, quizás poder abrir conciertos cuando vengan aristas de afuera. Lo mismo los de acá (los artistas comerciales) que nos den el privilegio de abrir o exponernos”, incluyó la compositora.

Baréz, quien aprovechó para anunciar el lanzamiento del más reciente sencillo de El Laberinto del Coco en colaboración con Chamir Bonano -”Oye vida”- demandó la poca cantidad de medios para promocionarse.

“Empezando por la radio. No es solamente los espacios. Si tú tienes difusión, ya es un atractivo para la gente. Van a decir ‘qué rico se oye esto, me gustaría verlos tocando’ y nos convertimos en un atractivo para los promotores, luego para los auspiciadores. Es cuesta arriba, pero no imposible”, aseguró.

El evento continúa

Además de Veray y Barez, sobre una docena de artistas de música independiente se presentarán este fin de semana en el evento que le da continuación a la novena edición del World Stand Up Paddle and Paddleboard Championship 2022, de la Asociación Internacional de Surfing (ISA, en inglés). Allí más de 250 atletas de 27 países (incluyendo a Puerto Rico) están compitiendo por preseas de oro, plata y bonce en las disciplinas de surf, larga distancia, y sprints.

Hay estacionamiento disponible en zonas aledañas al Escambrón y se exhorta a a los visitantes a que lleven su silla de playa y buen ánimo para pasarla bien.

Itinerario

sábado 5 de noviembre

3:00 p.m. - Henry Cole

5:45 p.m. - Alméstica

7:00 p.m. - Turista

8:00 p.m. - Mahya Veray

9:00 p.m. - Gomba Jahbari

domingo, 6 de noviembre