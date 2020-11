Además de su talento y dominio escénico, el cantante de merengue Manny Manuel se ha caracterizado por mantener su vida privada fuera de la palestra. A pesar de que se han especulado muchas versiones sobre su orientación sexual, el intérprete de “Pero qué necesidad” nunca ha revelado detalles concretos.

Ayer, sus seguidores quedaron sorprendidos cuando “El rey de corazones” publicó un “story” en Instagram donde le pregunta a su madre si cuando ella muera quiere que él salga del clóset.

La respuesta de Lucy Santiago provocó risa entre ambos.

“Ay mi’jo. Eso es viejo”, sostuvo la progenitora del merenguero.

En enero de 2012, cuando el boricua fue encontrado en la brea en las cercanías de su residencia en Miramar, se le cuestionó si era cierto que antes del incidente estuvo compartiendo en una barra gay y si, en efecto, le gustaban los hombres.

“No es momento de hablar de eso, el que me quiere sabe quién soy. Rápido sacan cosas así. Si tuviera 10 años menos, reaccionaría distinto, pero ya cuando uno va creciendo en este ambiente y conociendo el negocio oigo esas cosas y eso ni me va ni me viene. Estamos en otros tiempos y las personas que quieren a uno lo quieren de verdad’, puntualizó en el programa “Super X-Clusivo”, que para entonces se transmitía en Wapa TV.

PUBLICIDAD

Recientemente, el cantante recurrió nuevamente a buscar asistencia profesional tras darse a conocer que la Policía lo encontró detenido en un vehículo en Río Piedras, lo que llevó a las autoridades a brindarle ayuda.

“El cantante Manny Manuel se encuentra estable. En este momento está siendo atendido por profesionales de la salud. Con el fin de resguardar su privacidad como paciente, cuyos derechos están protegidos bajo la Ley HIPAA, no podemos ofrecer más detalles”, se indicó a través de un comunicado de prensa enviado por la relacionista Lidda García.

“Agradecemos a todos sus fanáticos alrededor del mundo sus muestras de cariño y oraciones. Extendemos ese agradecimiento a todos los medios nacionales e internacionales que se han preocupado por su estado de salud”, continuó.

Manny Manuel estuvo internado en julio pasado para recibir tratamiento para su problema de alcoholismo.