El cantante Manny Manuel publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que agradeció el apoyo del público ante la nueva etapa de recuperación que atraviesa como parte de un programa de desvío para eliminar de su récord las múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito por conducir en estado de embriaguez y para lidiar con su adicción al alcohol.

El llamado “Rey de Corazones” subió, poco después de las 11:00 p.m., a la tarima para su intervención en el espectáculo “Los 18 de Magic 97.3” celebrado en el Coca-Cola Music Hall del Distrito de Convenciones, evento que celebra el aniversario número 18 de la estación radial, y en la que también participaron La Banda Algarete, Joaquín Opio e disc jockey (DJ) Iván Robles.

El artista, de paso, transmitió dos de las canciones que interpretó en su intervención mediante una transmisión en vivo por Instagram.

“Hace dos años que no subo a un escenario, hace dos años que no veo a mis músicos... los voy a encontrar en tarima, a muchos de ellos. Hace dos años que no me ponía ropa de show. Esta noche es muy especial para mí, pues no subo a un escenario desde el 24 de mayo (de 2019)”, sostuvo el veterano artista mientras enviaba saludos a las personas que se conectaron a su transmisión de Facebook Live.

PUBLICIDAD

“Como dije en las entrevistas durante el día de hoy, esto es como volver a la escuela luego de regresar del receso de vacaciones. Eso es lo que siento al volver a los escenarios. Quiero agradecerles, una vez más, por extenderme su mano, por estar aquí y por volver a confiar una vez más. ¿Saben qué? Yo también lo haría por un amigo, por cualquier ser humano. Yo creo en las segundas oportunidades y no lo estoy diciendo como un cliché, para que suene bonito o porque esté buscando aprobación. Es que mi corazón es así”, añadió el intérprete de temas como “Si una vez”, “Se me sube” y “Fiera callada”.

Más temprano en el día, el artista indicó a El Nuevo Día que subiría a la tarima dirigido por Héctor Cruz para ofrecerle al público, gratuitamente, aquellas canciones capaces de hacer mover las caderas y los pies desde el primer acorde.

“Mi director musical ya tiene esos temas que sacan suspiros al momento de la orquesta comenzar las primeras notas y esos son los que queremos presentar y se queden con las ganas para lo próximo, que será un concierto masivo”, anticipó, quien ahora es manejado artísticamente por Ricardo Cordero.

“Cuando yo veo eso de vuelta (el apoyo del público), para mí es maravilloso e importante porque sé que hay personas, diría el 95%, que piensan igual que yo, que cree en dar segundas oportunidades y de brindar la mano. Estoy agradecido de estar aquí, no solo dentro de mi situación personal, sino dentro de la situación que estamos viviendo como sociedad e hijos de este planeta, de volver a encontrarnos y volver a abrazarnos a través de la música”, enfatizó Manny Manuel en su vídeo.