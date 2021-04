Una invitación para amar la vida desde “esa luz que todos tenemos en el interior” fue el motivo de inspiración del cantautor colombiano Manuel Medrano para crear su nuevo sencillo musical.

Medrano acaba de lanzar su composición “Hay una luz dentro de ti”, sencillo que aborda una introspección para exaltar el amor propio y la honestidad del ser humano.

“Siempre he pensado que existe esa luz que todos tenemos en el interior. Literalmente esta canción tiene un mantra y está cobijada por el poder de las palabras y creo mucho en eso. Quise que la primera frase de la canción fuera hay una luz dentro de ti para que la gente se mire todos los días en el espejo y lo repita”, mencionó el artista en entrevista vía Zoom, desde Colombia.

En esa misma línea afirmó que el talento que posee en la música va dirigido a llevar un mensaje a la sociedad que sea transformador y ente de cambio.

PUBLICIDAD

“En mi propuesta me gusta involucrar un mensaje que toque el corazón de las personas y sea transformador, para mí eso es muy importante. Me gusta hacer canciones de amor que muchas veces parte de mis historias, pero igual, le aplica a otras personas”, reiteró el artista que se dio a conocer en Puerto Rico en el 2016 con los temas “Bajo el agua” y “Afuera del planeta”.

Precisamente ese año el cantante obtuvo dos Latin Grammy como “Mejor nuevo Artista” y “Mejor álbum cantautor” por su álbum debut homónimo, trabajo por el cual tiene la certificación de triple disco de Platino en Colombia y varios países de Latinoamérica.

Medrano es natural de Cartagena, pero reside desde hace 30 años en Bogotá, Colombia. Es de los nuevos talentos colombianos que han seleccionado el pop como el género que lo identifique en el mundo. Es un amante empedernido del talento de los cantautores latinos actuales como Draco Rosa, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y Chico Buarque, por mencionar algunos.

“Me gusta la onda urbana y la música caribeña, pero vengo de una inspiración de cantautores latinos y de escuchar toda mi vida baladas muy poderosas con palabras muy fuertes. Es lo que me inspira y lo que me mueve. Tengo una anécdota de chiquito que todo el mundo me decía si eres de Cartagena por qué no haces reguetón y siempre le contestaba que mi inspiración y talento no han venido del reguetón, sino de otra parte”, sostuvo el artista que se encuentra en la etapa de producción de su segundo álbum.

PUBLICIDAD

Para este nuevo proyecto que deberá salir en segundo semestre del 2021, Medrano entró a dos estudios de grabación, uno en las afueras de la ciudad de Bogotá y otro en México. El disco tendrá 13 temas de su autoría y por lo que vislumbra será un trabajo cuidadoso que revelará sus sentimientos y emociones de los últimos años.

Para el video de “Hay una luz dentro de ti”, Medrano reclutó al director Juan Diego Escobar Alzate, de AFASIA FILMS. El video se filmó en el emblemático Teatro Colón, una pieza histórica y arquitectónica invaluable de la capital colombiana y en el Tren de la Estación de la Sabana de Bogotá.

El romance de la canción es contado a través de una pareja de bailarines que solo se tocan al final de la pieza audiovisual.

Medrano no descarta grabar otros géneros en el futuro. Se proclamó fanático de Willie Colón y dijo que hasta el momento ha montado una que otra salsa en guitarra, pero todavía no se anima ha realizarlo en un arreglo completo. De igual forma aseguró que le encantaría realizar una colaboración con el trapero boricua Bad Bunny.

Sobre Puerto Rico mencionó que le encantaría regresar. La primera vez que visitó la isla fue en el 2018 y se presentó ante 2,500 personas en un concierto en el patio del Museo de Arte de Puerto Rico.