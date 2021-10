Después de 11 años trabajando con la cantautora Kany García, como productor y director musical, Marcos Sánchez tomó su propio rumbo.

Sus años con la voz de “Lo que veo en ti” fueron una escuela en la que hubo un intercambio y retroalimentación de conocimientos entre ambos. Dejar de trabajar juntos fue un cambio dramático para el productor puertorriqueño, pero a la vez necesario para atreverse a desarrollar otras metas en la industria musical. Una de ellas es la creación de su propia empresa y sello discográfico MS Music Group que estableció en el 2020 durante la pandemia y el encierro de los primeros meses de la crisis de salud global.

“La gratitud que le tengo a Kany, su equipo de trabajo, a Titi Bou y a la gente de Sony es inmensa. No estamos trabajando juntos porque quería desarrollarme en otras facetas y me consume mucho tiempo estar en ambos lados. Llega un punto que la cosa se complica y quería coger un descanso. Fueron once años con ella en todo, viajar, los discos que han sido maravillosos, las giras… Lo bueno es que se dejó la semilla sembrada y sé que el trabajo se va a seguir haciendo”, reveló el productor.

Sobre la cantautora, solo tiene palabras de elogio para explicar la evolución de la artista.

“Kany es un gran talento de este país. Siempre he dicho que a ella la sientas en una silla con una guitarra y ella va hacer lo que tiene que hacer. No creo que ella tenga que compartir su grandeza con nadie, su talento es excepcional. Pienso que a los dos nos vino bien estar juntos todos estos años. Vi unas cosas que se podían fortalecer en ella y ella, a su vez, me nutrió de mucha música y oportunidades. Fue un increíble. A lo mejor en el futuro nos volvemos a unir para hacer otra ronda de producciones. Ella sabe que estamos a ley de una llamada”, afirmó Sánchez, que además de ser productor de los álbumes de la cantautora fungía como director musical.

Uno de los primeros trabajos que hizo bajo su empresa MS Music Group fue la producción del álbum de Manolo Ramos, titulado “Amor y punto” que de inmediato rindió frutos.

Sánchez recibió una nominación este año en la categoría de productor del año en los premios Latin Grammy. La ceremonia será el 19 de noviembre en Las Vegas. El productor asistirá al evento.

“Me siento bien contento porque es el primer disco bajo mi empresa. Trabajé la producción y los arreglos musicales. Esta es la primera vez que trabajé con Manolo y es un gran cantautor y productor en mérito propio. Estoy agradecido con él de que me diera la oportunidad de producir su álbum. Ha sido un honor trabajar con él por la humildad y musicalidad que él tiene”, subrayó Sánchez, quien compite en la categoría de “Productor del año” con Alizzz, Edgar Barrera, Bizarrap y Dan Warner.

Sánchez narró que no se había aventurado en la creación de su empresa pequeña porque estaba lleno de trabajo con otros artistas, shows de televisión y se mantenía ocupado. Tenía ansias de crecer y de conocer otras facetas del negocio de la música, que ha ido explorando los últimos meses.

“Esto es de aprender todos los días. Ahora vamos a darle duro al álbum de Manolo que se hizo en plena pandemia y hasta que ese proyecto no esté encaminado como queremos no estamos desarrollando a otros artistas, pero la meta es esa. Coger artistas independientes que les podamos desarrollar una carrera y que se pueda seguir difundiendo el talento y la buena música no solo en Puerto Rico, sino en otros mercados”, sostuvo el productor que ha trabajado con Alejandro Sanz, Víctor Manuelle, Luis Fonsi, el desaparecido NG2, Galdy Santiago, Divino, John Z y Kany, entre otros.

Sánchez no se encasilla en un género, pero sí reconoce que lo que le encanta desarrollar es la balada y el pop, puesto que lo urbano cuenta con un auge y alcance mundial, donde tanto productores como reguetoneros y raperos hacen nombre.

Ese reconocimiento al productor de manera popular no está visible en otros géneros como lo es en la música urbana.

“Más allá del movimiento urbano que sabemos que tiene un lugar y le ha ido súper bien. Hay mucho talento en Puerto Rico que no goza de una buena exposición y que sabemos que lo que necesitan es el desarrollo de un buen trabajo musical y en eso que quiero trabajar. No descartó lo urbano. Igual pienso que los productores tenemos que hacer nuestra propia música, tal y como lo hacen en lo urbano, sin tener que esperar que una disquera asigne presupuesto. Hacemos mucho el trabajo duro en relación al desarrollo musical de ese artista”, mencionó, Sánchez quien es padre de dos jóvenes.

El productor fue el que trabajó la apertura musical del concierto de Rauw Alejandro en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La próxima semana estará en Brasil participando de una talleres de capacitación de Spotify en busca de nuevos talentos brasileros que expanda su música con otros artistas latinos.