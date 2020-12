La temporada navideña es sin duda alguna diferente este año, pero las principales canciones de temporada de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) llegan para traer aliciente e impartir la alegría que tanto necesitan los oyentes en casa.

Con la música navideña tomando el control de las ondas radiales antes que nunca, ASCAP, la organización profesional de membresías de compositores, autores y editoras de música, anuncia las 25 mejores canciones navideñas de ASCAP del 2020, una banda sonora para celebrar una de las épocas más maravillosa del año.

El clásico bilingüe “Feliz Navidad” regresa al top 25 una vez más, y celebra sus increíbles 50 años como un favorito navideño. En honor al hito, el compositor y artista José Feliciano lanzó recientemente una re-grabación repleta de estrellas titulada “Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)”.

Producida por el ganador del premio Grammy Rudy Pérez, la eterna melodía cuenta con 30 artistas como: Lin-Manuel Miranda, Shaggy, Gloria Gaynor, Big & Rich, Styx, Sam Moore, Emmanuel, Pitingo, Jesus Molina, Bertin Osborne, Pablo Montero, El Dasa, Gord Bamford, Leo Dan y Patricia Manterola. Feliciano envió un mensaje navideño a sus seguidores mediante un video exclusivo compartido por @ASCAP en Instagram.

“All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey (escrito por Carey y Walter Afanasieff/Editora Universal Music Group Publishing, Sony/ATV, Kobalt Music, Tamal Vista Music) ocupa el puesto número 1 como el éxito navideño más reproducido, según un análisis de ASCAP de datos de radio en “streaming” y radio terrestre.

Los fanáticos de la música navideña han hecho que la alegre melodía sea más popular cada año; constantemente encabezando la lista Billboard Holiday 100 y el año pasado se convirtió en la primera canción navideña en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 desde 1958.

Carey compartió un mensaje especial de Navidad @ASCAP Instagram para sus fanáticos sobre la canción en el cual expresó: “Estoy profundamente agradecida que este tema continúa brindando alegría a tantas personas alrededor del mundo y se que en estos momentos necesitamos compartir ese sentimiento más que nunca”.

Llenando cada hogar con espíritu navideño, “A Holly Jolly Christmas” de Johnny Marks, “Rockin’ Around the Christmas Tree” y “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” siguen siendo estándares firmes en las listas de temporadas, sin importar la década. Sus canciones innegablemente clásicas son amadas por generaciones y han sido interpretadas y grabadas por innumerables artistas como: Meghan Trainor, Alan Jackson, Destiny’s Child y Lady A, por nombrar algunos. Además, este año Justin Bieber se une al coro de la temporada con una versión recientemente estrenada de “Rockin’ Around the Christmas Tree“.

“Nunca es demasiado temprano para la música navideña. Y ahora más que nunca, el mundo necesita que se le recuerde el espíritu esperanzador de la temporada y los preciados recuerdos que inspiran estas canciones clásicas,” dijo el presidente de ASCAP, Paul Williams. “Es una verdadera alegría celebrar a los talentosos compositores detrás de la música que mantienen brillando la temporada navideña en estos tiempos difíciles”.

A continuación, las 25 Canciones Más Difundidas de ASCAP 2020, todas escritas o coescritas por compositores y autores de ASCAP. Cada canción incluye los créditos de compositor y “copyright” al día de hoy:

1. “All I Want For Christmas Is You” por Mariah Carey and Walter Afanasieff (1994)

2. “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” por Meredith Willson (1951)

3. “A Holly Jolly Christmas” por Johnny Marks (1962)

4. “Sleigh Ride” por Leroy Anderson and Mitchell Parish (1948)

5. “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow” por Sammy Cahn and Jule Styne (1945)

6. “Jingle Bell Rock” por Joseph Carleton Beal and James Ross Boothe (1958)

7. “Rockin’ Around the Christmas Tree” por Johnny Marks (1958)

8. “Last Christmas” por George Michael (1984)

9. “It’s the Most Wonderful Time of The Year” por Edward Pola and George Wyle (1963)

10. “Have Yourself a Merry Little Christmas” por Ralph Blane and Hugh Martin (1944)

11. “Winter Wonderland” por Felix Bernard and Richard B. Smith (1934)

12. “Santa Claus Is Comin’ to Town” por Fred Coots and Haven Gillespie (1934)

13. “White Christmas” por Irving Berlin (1941)

14. “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” por Johnny Marks (1949)

15. “The Christmas Song” por Mel Torme and Robert Wells (1946)

16. “Here Comes Santa Claus (Down Santa Claus Lane)” por Oakley Haldeman and Gene Autry (1947)

17. “Home for the Holidays” por Robert Allen and Al Stillman (1954)

18. “Feliz Navidad” por Jose Feliciano (1970)

19. Happy Holiday/The Holiday Season por Kay Tompson and Irving Berlin (1942)

20. “Santa Baby” por Joan Javits, Anthony Springer and Philip Springer (1953)

21. “Frosty the Snowman” por Steve Nelson and Walter E. Rollins (1950)

22. “Jingle Bells” por James Lord Pierpont; Frank Sinatra version arranged by Gordon Jenkins (ASCAP, 1958)

23. “Underneath the Tree” por Kelly Clarkson and Gregory Kurstin (2013)

24. “You’re a Mean One, Mr. Grinch” por Dr. Seuss and Albert Hague (1966)

25. “Santa Tell Me” por Ariana Grande and Savan Kotecha (2013)