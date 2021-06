Durante su infancia y adolescencia el músico John Butler Lind supo lo sacrificado que era tener una carrera como atleta. No porque se le hubiesen contado, sino porque lo vivió con su padre, el exbaloncelista panameño Mario Butler, quien jugó por 25 años en la liga de Baloncesto Superior Nacional ganando un total de cinco campeonatos con Morovis, Santurce y Arecibo.

John recuerda específicamente la hora sagrada de la siesta de su padre, quien todos los días a las 4:00 p.m. se acostaba y se levantaba una hora después para prepararse e ir a la cancha. Esa disciplina la aprendió desde muy joven viendo a su también mentor. Tratando de seguir sus pasos, John comenzó a practicar baloncesto desde muy temprano –como lo hicieron sus hermanos Jessica, Mario Jr. y Nathanael-, por lo que fue becado por la Universidad de Texas para jugar y seguir estudios universitarios. Señala que en algún momento dudó si tomar esa oportunidad, pero su padre insistió y lo convenció.

“No me quería ir a Texas a estudiar, pero papi me dijo, ‘te vas’, y me fui. Y no me arrepiento porque aprendí a ser independiente, a ganarme las cosas por mí mismo y a aprender de otras culturas y conocer a otra gente. Vine con más cosas”, destaca una tarde en el estudio fotográfico de GFR Media en compañía de su padre.

Lamentablemente, John no pudo completar su sueño de ser baloncelista ya que durante su segundo año universitario se partió la rodilla y no pudo seguir jugando. A su regreso de Estados Unidos, decidió perseguir su otra gran pasión: la música. Esa vena musical le viene por parte de la familia de su madre, la también atleta Janet Lind, cuyo padre era saxofonista. Fue éste quien le inculcó a John el amor por la música.

“Para serte bien sincero, amaba más el baloncesto, pero al descubrir la música -y perdón papi- amo más la música. Cuando no pude más ejercer lo que es el deporte a full time pues me incliné más en la música y cuando la descubrí por completo me llena más o igual que el deporte”, afirma.

Para Mario Butler el que su hijo se haya inclinado por la música no fue una sorpresa, al contrario, recuerda que de pequeño John era el que más habilidad tenía de sus hijos para improvisar, cantar e incluso producir. En la casa de los Butler Lind, tanto el deporte como la música siempre estuvieron presente. No podían faltar canciones de Rubén Blades, Los Van Van, Ismael Rivera, así como temas de El General, otro panameño y amigo de Mario, quien es considerado como uno de los precursores del reguetón.

“La música para mí era como un relajante muscular antes de los juegos y recuerdo que John me sorprendió muchas veces al ver la facilidad que tenía para cantar y producir”, rememora quien, como su hijo, toca los panderos.

Quizás por eso, cuando John le anunció que se lanzaría como músico con su propuesta BataJohn, lo único que encontró fue respaldo y apoyo. El consejo principal que le dio su padre fue que hiciera las cosas bien.

Dice en broma que, aunque tiene 34 años, su progenitor todavía le da su jalón de oreja si ve que pone algo “inadecuado” en las redes sociales. “Ellos saben que cada cosa negativa que vea ahí, siempre le voy a enviar su notita”, afirma Mario. “Él me deja, pero no me deja”, responde John soltando una carcajada.

En un tono más serio, el veterano exbaloncelista e hijo adoptivo de esta tierra, señala que algo que le enfatiza a su hijo es que no se deje llevar por las cosas negativas que trae la fama y la popularidad y que trabaje arduamente para destacarse entre los demás.

“Está tratando de entrar en un mercado que, como el deporte, hay mucha competencia. Siempre van a tratar de distraerte la mente, siempre hay dos o tres que harán lo posible para que pierdas la concentración en lo que quieres hacer. Por eso, como le dije, tiene que concentrarse en trabajar, en hacer buena música, en el trabajo duro, porque esa es la mejor forma de contestar a las cosas negativas”, argumenta.

Para padre e hijo existen múltiples similitudes entre el deporte y la música, ya que en ambas hay presión, momentos buenos y malos, competencia y tiene que haber mucha responsabilidad y disciplina para triunfar y establecerse. “Obviamente, en una hay que tener un poquito de mejor condición física que en otra, pero se parecen mucho”, señala John, quien entiende que su formación como atleta le ha ayudado grandemente en su carrera como artista.

Mario insiste en que la clave para triunfar en ambas no es solo llegar sino mantenerse. “Cuando uno llega al éxito el círculo de amistades se achica en cuanto a que hay mucha hipocresía y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Siempre tiene que tener la concentración en lo que quiere hacer. Mantener la humildad, no importa a donde llegue y trabajar duro”, le aconseja.

“La imagen, además, es súper importante porque cuando se va el dinero la imagen es lo que queda”, agrega Mario.

“Yo creo que eso es lo que te destaca a ti”, indica John mirándolo con orgullo.

“Yo no tengo millones, pero tengo amigos que valen millones y eso es lo que te deja la imagen y hay que trabajar en eso”, continúa el exbaloncelista.

La admiración que hay entre padre e hijo es evidente. John dice que, aunque su padre es de pocas palabras, dice mucho con su actitud y con su trabajo. “A mí se me hace bien difícil eso y me lo quiero aplicar. Hablar menos y actuar más. Quiero enseñarle a mi hijo que las palabras pueden ser palabras, pero las acciones marcan y se quedan. Yo admiro mucho a mi papá por eso y por su disciplina. Cuando se enfoca en algo lo logra, por eso creo que duró 30 años jugando baloncesto”, afirma.

Mario, por su parte, dice que lo que más admira de su hijo es el respeto que tiene hacia los demás y su humildad. “Nadie puede decir que tiene un hijo perfecto, pero creo que la humildad es parte de la marca de la familia Butler Lind. La humildad siempre, no importa donde llegues, siempre tienes que tener los pies en el piso”, concluye.