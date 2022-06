Arecibo- Regresar a los orígenes es una manera de reconectar con el principio, con los sueños de niño y con el interior de cada ser humano en una reflexión que ayuda… Esa sensación es la que experimenta Alberto Mendoza, conocido artísticamente como MC Ceja cada vez que recorre las calles del municipio costero donde creció e inició su carrera musical.

El rapero de la llamada vieja escuela del reguetón y uno de los pioneros en el género urbano recorrió con El Nuevo Día algunos de los lugares significativos de su pueblo natal para presentarnos a “Berto”, apodo con el que sus allegados lo conocen, y que también da nombre a su primer libro biográfico que presenta este, lunes 6 de junio, a las 7:00 p.m. en la Librería Norberto González.

Berto fue el niño que se crió con su abuela paterna Inés Díaz Alamo, y sus tíos y tías en una residencia en la urbanización Jardines de Arecibo, ante el abandono de su madre y la ausencia de su padre. Previo a esto vivió en un residencial público y a los dos años se mudó a la Calle D H6 en Jardines de Arecibo, donde en la actualidad reside su tía Lisandra Mendoza a quien visita con frecuencia cada vez que viene a la isla. El artista urbano se crió con la familia paterna. Se mudó en el 2003 a Florida y en la actualidad vive en Orlando con su esposa Camille Soto.

“Estamos aquí en la casa de mi tía Lisandra, donde viví mucho tiempo. Básicamente me crié aquí, en esta calle que me trae muchos recuerdos. En la casa de al lado, era la de mi abuela que para mí era mi madre. A ella le debo todo. Aquí pasaron muchas cosas, mucha historia. Recuerdo el momento en que frente del carro de mami miraba la luna. Siempre estaba por todos lados de día, corriendo en distintas áreas de la casa, de la calle, de la urbanización. Me iba a jugar baloncesto por horas, un tiempo fui surfer y hasta rockero. También jugué béisbol, pero era bueno en baloncesto”, narró el exponente que comenzó a grabar en el 1993 sus primeros temas con DJ Eric (Eric Montero), pero no fue hasta el 1996 que firmó como artista.

Entrevista MC Ceja en su pueblo natal Arecibo. Foto por/ Stephanie Rojas especial GFR Media (STEPHANIE ROJAS RODRIGUEZ)

Su carrera musical en el reguetón la inició a los 15 años, cuando todavía el género urbano era censurado y era escuchado en la calle. De su niñez, el rapero recuerda que su familia era de recursos limitados, pero siempre procuró darle lo mejor y velar por su bienestar.

De su madre-abuela era el niño mimado y le permitía recorrer libremente diferentes lugares en Arecibo. Así que reconoce bastantes lugares del municipio, aunque admite que hay muchos rincones que nunca había visto hasta ahora. Estudió en diferentes escuelas en Arecibo y conserva algunas amistades.

Eso sí, aclaró que su madre muchas veces no lo dejaba asistir a presentaciones en su juventud, ya que “no me creía el cuento de que cantaba, perdí un montón de shows porque no podía llegar”.

¿En qué momento Berto se convierte en artista?, preguntó este medio luego de que MC Ceja se tomara un café preparado por su tía.

“Me pasaba en la cancha cantando y oyendo música. Siempre andaba de aquí (su casa) para allá y me iba con un radio grande que era de mi tía también y lo llevaba a la cancha a hacer escándalo, practicar, cantar y crear. A los 15 años tuve la oportunidad de cantar en los shows de la escuela y un muchacho le gustó como cantaba y me presentó a DJ Eric y él fue quien encaminó mi carrera. Recuerdo el primer evento en un local que había que se llamaba Casa Cuba, como un centro comunal que hacían eventos. No cobré ese show. La verdad es que empecé a cobrar dos años después de ese show y no sabía cómo cobrar y la primera vez cobré $400 y ese fue mi rate para seguir”, rememoró el rapero de 44 años.

Su verdadera historia

En su pueblo natal también comenzó su adicción a las drogas y su primer problema con la justicia, al ser arrestado por violación a la Ley de Armas a sus 14 años. Arecibo también fue su refugio luego de mudarse al área metropolitana cuando comenzó a grabar sus primeros discos en Carolina. A la vez aumentaba su vicio y dependencia a la heroína, incrementando sus problemas delictivos y hasta recibió una golpiza que le dieron los residentes del residencial público Vista Hermosa en San Juan por un supuesto robo de auto. Luego de dar “cantazos” por el área metropolitana regresó a su pueblo y de allí fue que determinó mudarse a Estados Unidos.

De estas vivencias y de otras tantas es que habla su libro “Berto”, que expone su historia narrada por él en 170 páginas. MC Ceja desde el 2014 empezó a narrarle su historia a su esposa para plasmar un libro que presenta una niñez compleja, las veces que intentó romper vicio, el tiempo que cumplió en la cárcel como convicto y su carrera musical llena de altas y bajas. La publicación estará a partir hoy, lunes, a través de su página mcceja.com. y en las plataformas digitales de venta de libros.

“Berto es mi historia. Es un libro biográfico, hablando de mí. Además, es un libro para que la gente pueda ver las cosas que pasa uno cuando decide tomar estos caminos de la música o de ser famoso, que no es fácil, que está lleno de altas y bajas y pues comparto mi historia para que la gente quizá no tenga que pasar por los mismos errores. El libro realmente te diría que es desde el principio hasta hace algunos dos años atrás. Pero realmente cubrimos todo”, mencionó el artista que en la publicación narra también las guerras musicales que tuvo con diversos colegas como Lito y Polaco, y sus trabajos con los productores Buddha, ya fallecido y Rafael “Raphy” Pina.

De su adicción a las drogas reconoció que fue un problema grande que le afectó su carrera y le cambió su vida. Aseguró que superó su adicción con ayuda de Dios.

“Primero que nada, creo que es una guerra espiritual. Para mí fue Dios, para otras personas fue el Poder Supremo, ya que lo llaman de distintos nombres. Pero cuando yo lo trataba de hacer por mí, se me hacía muy difícil. Cuando decidí ponerlo en la mano de Dios, todo fue más fácil. Mi problema de las drogas añadió a que pasaran otras cosas en mi carrera. Me debían dinero, había traiciones y yo era muy joven y no sabía bregar; al no tener un mentor ni ayuda me refugié en el vicio. Es fácil mientras uno está bien y tiene dinero, pero las cosas se aprietan y se pone fea la cosa”, afirmó el artista que tendrá su primer evento masivo en su casa.

El concierto en su casa

MC Ceja nunca se ha presentado en concierto masivo en su pueblo y el próximo 18 de junio el Coliseo Manuel G. “Petaca” Iguina Reyes en Arecibo. El evento “King Mendo Captain Land” será un repaso de su trayectoria y contará con invitados como Baby Rasta, Gringo, Maicol y Manuel, Casper Mágico, Nio García, Alberto Stylee, Hozwal y Pusho, entre otros.

MC Ceja adelantó que cada artista tendrá su participación y que habrá varias sorpresas en el escenario. A la par con el evento trabaja con lo que será su próxima producción musical que lanza este mes y con un documental de su vida que espera completar este año.

El artista en la actualidad es propietario de la compañía de distribución GLAD Empire y del sello discográfico Get Low Records, en Florida. Su trabajo está dirigido a que la nuevas generaciones se den a conocer en la música.