Honrada y agradecida. Así se siente la artista puertorriqueña Melina León, con su próxima presentación en Epcot de Walt Disney World. La boricua es la única puertorriqueña que subirá a la tarima de ese parque de Disney, como parte de los “Garden Rocks Concert Series”, del Festival Internacional de Jardines y Flores de Epcot, el viernes, 11 de marzo y el sábado, 12 de marzo.

A preguntas de El Nuevo Día, León dijo que se siente orgullosa de presentar su sabor latino a tantos visitantes internacionales como los que recibe Epcot, pero especialmente mostrar la música puertorriqueña a personas de tantas nacionalidades que no la conocen. “Quiero enseñarles nuestra música y que sepan que aunque somos un país pequeñito somos grandes en nuestros ritmos musicales, entre otras cosas”, explicó.

La artista destacó que tendrá un repertorio variado, y no solo cantará merengue. “Cantaré salsa, baladas y hasta boleros en Epcot para complacer a todo el público que siempre me sigue y me apoya, especialmente puertorriqueños que conocen mi trabajo. Pero también tendré una presentación diversa para complacer a todos e incluso iré midiendo lo que le gusta al público para asegurarme que en todas las seis presentaciones, todos queden complacidos”, dijo la puertorriqueña. Los seis conciertos que ofrecerá durante el fin de semana, tres veces por día, serán en el America Gardens Theater, ubicado en el pabellón de Estados Unidos, donde prometió incluir canciones nuevas y las favoritas de siempre.

La cantante mira la vida de otra manera, luego de la experiencia vivida cuando le diagnosticaron COVID-19 y tuvo que ser hospitalizada. “Siempre he sido una persona agradecida, pero ahora lo soy más, aprendí a valorar más la oportunidad que tengo de vivir, porque cuando estuve hospitalizada sí pensé que podía morir”, explicó la merenguera. “Ahora no hago planes como antes, veo las cosas día a día, pero sigo trabajando mucho y agradecida de que papá Dios me deje seguir trabajando con mi público a los que agradezco tanto el apoyo, los mensajes que me envían, aunque no siempre puedo contestarles y el que me siguen permitiendo hacer lo que tanto amo”. Por eso, al hablar sobre sus planes futuros indicó que se enfoca en seguir cantando y en las nuevas oportunidades que se le puedan presentar.

Contrario a lo que muchos creen de que vive en Orlando, Florida, por sus frecuentes presentaciones y visitas a esa ciudad, Melina confirmó que continúa viviendo en Puerto Rico.

“Me encanta Orlando, que es como otro municipio de Puerto Rico. Allí tengo familia y he hecho varias presentaciones donde comparto especialmente con el público boricua que me ha seguido a lo largo de mi carrera, pero esta es la primera vez que me presento en un evento de Disney y estoy muy feliz, esperando a toda mi gente”, recalcó.

La artista, del eterno “club de las mujeres liberadas”, se prepara para su presentación y dice que cuenta con el apoyo de sus fans. Otros artistas, que están en la cartelera para presentarse en otras fechas durante el festival, son Kool & The Gand, The Guess Who y la cantante brasileña Claudia Leitte. Los conciertos habían sido eliminados durante la pandemia, y se hacía el festival con actividades limitadas, pero este año ya volvió el programa completo.

El Epcot International Flower and Garden Festival, incluido en el precio de admisión de Epcot, se inició el 2 de marzo y continuará hasta el 4 de junio. El evento está incluido en el precio de admisión.

Este festival, que llena de color como ningún otro el parque de Epcot, es uno de los grandes favoritos de los visitantes de Disney, ya que además de lo vistoso de sus arreglos florales, con abundancia de topiarios y jardines, tiene el toque gastronómico que tanto gusta en estos días, para hacer que mientras se van admirando las bellezas de exhibiciones que ofrece, también se disfruten de platillos únicos creados para la ocasión.

Para visitar Epcot o cualquier otro parque de Disney, todavía se requiere reservación, pero ya no es necesario el uso de mascarilla.