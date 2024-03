Melina León reclama la igualdad de las mujeres con su nuevo tema musical

“Es un tema que narra el encuentro de dos amigas hablando que van a salir en la noche y se van a janguear. Una de esas amigas le cuenta a la otra que su pareja no llegó a la casa y esta le dice, pues vámonos nosotras a disfrutar porque también tienes derecho. Es ese mensaje de que ahora nos toca a nosotras, a ser libres, sentirnos independientes, disfrutar la vida y hacer lo que uno desee. Es además ser una mujer que se da a respetar y que no le permite a nadie que la detenga. Que tenemos el mismo valor que los hombres y que nosotras podemos amar y tener una vida en convivencia, pero una vez que nos faltan el respeto, nos damos a valorar”, explicó la artista sobre el sencillo que estrenó en la noche del martes en el programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo .

La vocalista reconoce que cualquier canción que ella saca al mercado es una mínima aportación para llevar el mensaje y tratar de erradicar la violencia machista que sigue sumando feminicidios en la isla. No obstante, es una manera de aportar y visibilizar el mal social. En lo que va de año en Puerto Rico se han reportado cerca de 20 feminicidios, según las investigaciones de la Policía. Melina repudia el machismo tanto presente en los hombres como en las mujeres. Lamenta, además, que hay mujeres que a pesar de vivir en relaciones de maltrato psicológico y físico “se quedan ahí pensando que lo van a poder cambiar y la verdad es que cada vez escucho eso quisiera meterme por dentro de ellas y decirle no te puedes quedar ahí”.

“Muchos de estos hombres simplemente no valoran la vida de las mujeres, no tiene respeto por ellas y nunca le van a dar el valor. Esto no es una cosa que se tiene que trabajar desde pequeño. Si como madre o padre traes al mundo un niño tienes que enseñarle a valorar en todos los aspectos la vida de los demás. Se trata de la educación y de que sepan valorar lo que es respetar no solamente el hombre y a la mujer, sino al valor de la vida”, reiteró la madre de