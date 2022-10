Si la cantante Melina León pudiera retroceder el tiempo hace 25 años decidiría una sola cosa diferente en su carrera musical: enfocar su talento hacia la internacionalización.

No es que la vocalista esté arrepentida de no haberlo hecho es que su prioridad fue desarrollar su carrera en la isla a la par con su rol de madre; cumplir a cabalidad con ambas facetas y así lo hizo.

Melina debutó en la música hace 25 años en medio de la efervescente escena del merengue que dominaba en la década de 1990 en la isla. Su prioridad en ese entonces -además de cantar y destacarse por su potente voz-, era la crianza de su único hijo Manuel Felípez Aponte. Desarrollar una carrera musical fuera de Puerto Rico fue simplemente algo que descartó al limitarle tiempo con su hijo, quien ya es padre de Manuel Andrés, el nieto adorado de Melina.

Repasar su trayectoria musical, la que espera celebrar con un concierto en el 2023 en Puerto Rico, es para ella un recuento de cambios y evolución. A Melina la sigue moviendo la pasión por la interpretación, pero igual se ha adaptado a los constantes cambios en la industria musical, la era digital y las redes sociales. Analiza que pudo haberse inclinado hacia la internacionalización, pero la responsabilidad materna la aguantó.

“Han sido muchos cambios y evolución. Empecé con el nene chiquito y se me hacía difícil y no me enfoqué en internacionalizarme porque quería estar con Manuel. Yo tuve oportunidades de hacerlo, pero por no abandonar a Manuel y de que su mamá estuviera con él, no pensé en eso. Ahora que él creció y es adulto, es un poco frustrante en ese sentido y digo ‘Dios mío me hubiera gustado cantar en tal y tal país’. Pero como no voy a dejar de cantar y será hasta que Dios me lleve, espero algún día poder cantar en esos países que nunca he ido”, explicó la artista que en medio de la pandemia de COVID-19 en el 2020 participó en el reality “Tu cara me suena”, programa que a su vez fue una plataforma internacional que le permitió que otra audiencia conociera su talento que no se basa en la imitación, ya que fue la primera vez que salió de su “zona de confort”.

Del programa de Univision, además de la exposición, agradece que le permitió vivir sola por primera vez, ya que la vocalista siempre ha estado acompañada ya fuera por su hijo o por algunas de sus respectivas parejas. El tiempo en soledad le permitió priorizarse ante todo.

“El programa que fue en medio de la pandemia y que me cogió un COVID muy fuerte en Miami, también me dio una experiencia que nunca había tenido que fue vivir sola. Estuve sola esos dos meses, al principio sufrí porque siempre he estado con mi familia, pero luego empecé a disfrutarme la experiencia de tener mi tiempo, de levantarme cuando quería, de cocinar si quería o no comer nada. Agradezco ese tiempo”, comentó la artista que cambió los vestíbulos de los hoteles donde cantaba por las tarimas, salones de baile y escenarios profesionales.s.

Voz de las mujeres

Melina debutó con el tema “Mujeres liberadas”, canción que tiene igual o mayor pertinencia que hace dos décadas y con la que nombró su primer álbum de estudio en 1997 para el sello Tropix Music. El tema, de los compositores Alejandro Montalván y Eduardo Montereyes, fue muy acertado para arrancar su carrera e identificarse entre tanta competencia femenina que existía en el género tropical.

Melina no solo quería ser validada dentro del merengue, sino que deseaba ser “admirada por las mujeres porque estaba cantando para ellas y por ellas”.

“Esa canción fue la que me abrió las puertas y queríamos, además, tener un look y temas diferentes. En mi caso, quería canciones que ayudaran a las mujeres a salir de esas relaciones tormentosas. Quería que supieran que existía una amiga en la tarima en vez de una persona que está compitiendo con ella”, recordó la intérprete sobre cómo la canción fue aceptada de inmediato y sigue siendo un éxito. El tema fue relanzado en la versión “Mujeres liberadas Reloaded” con un arreglo del productor Richard Marcell.

“Sigue vigente al ser una canción en la que una mujer es la que habla y expresa que ya está bueno de que una persona te maltrate y no te trate con amor. Al la mujer tener esa canción y que el hombre entendiera lo que pasa cuando tú no amas a una mujer y se une al club de las mujeres liberadas. Al principio fue un poco difícil para los hombres entenderlo, pero captaron el mensaje”, añadió la artista que se convirtió en portavoz de La Casa Protegida Julia de Burgos, organización dedicada a proveer albergue, protección y apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia de género y a sus hijos.

La vocalista reconoce que la canción es una mínima aportación para llevar el mensaje y tratar de erradicar la violencia machista que sigue sumando feminicidios en la isla.

“Es un problema social que tenemos y seguimos viendo a las mujeres maltratadas verbalmente y físicamente. Se trata de la educación y se puede ayudar más cuando tienes a estos niños, que sean niños o niñas que sepan valorar lo que es respetar no solamente el hombre y a la mujer, sino la mujer al hombre. Ambos tenemos que respetarnos. La educación es lo principal. Le enseñas a un hijo desde pequeño lo que es el respeto y le vamos inculcando con valores, vamos a tener un futuro con menos violencia”, afirmó la voz de “No seas cobarde”.

“Me respeto a mí misma”

El abuso de poder y sexual no es ajeno en la vida de la cantante. De hecho son esas vivencias las que formaron el carácter fuerte que proyecta. Melina ha tomado decisiones trascendentales como fue revelar en el 2020 que en su niñez fue víctima de abuso sexual por un vecino. La revelación la hizo cuando formó parte del desaparecido programa de televisión “La noche es nuestra” de Mega TV.

No obstante, al preguntarle ¿cuál ha sido el momento más duro de su carrera musical?, la cantante no titubeó al responder “cuando Sony engavetó mis canciones y mi disco”, y explicó las razones.

“Yo no accedí a algo. Eso me dolió al saber que estaba en el momento de la promoción y después enterarme el por qué engavetaron mi canción, me dolió más. Pero yo me respeto a mí misma y por nada del mundo voy a ceder. Fueron unos acercamientos que me hizo una persona y a mí no me gustaban. Me quejé y me sacaron... él pagó lo que hizo. Sí, duele, porque la gente no sabe lo que hay detrás de todo y hay mucha gente que aguanta por querer seguir trabajando, por la fama y seguir creciendo. Al final uno tiene que darse a respetar porque nadie te va a tener respeto”, aseguró la cantante.

Melina reveló que desde que cantaba en hoteles recibía acercamientos de personas inescrupulosas que prometían: “te ayudo en esto a cambio de otras cosas” y ella nunca accedió. Todo lo que ha construido, afirmó, es por su talento y esfuerzo.

En su caso, la voz de “Cuando una mujer” detalló que los cambios que le ha traído la carrera musical le han permitido una evolución y adaptación para seguir haciendo música con otra forma de trabajar. Melina narró que lo primero que pasó fue que el rock comenzó a difundirse comercialmente más que el merengue, por lo que integró ‘covers’ de bandas rockeras en sus shows. Luego, la radio disminuyó la difusión del merengue en la isla y el reguetón comenzó acaparar la industria, pero ella al igual que sus colegas, están convencidos de que en un buen festejo “siempre hay merengue” por lo que lo que en su agenda hay espacio para separar un bailable.

Melina no ha cruzado la frontera del género urbano pues entiende que no es su nicho. En cambio, ha cantado salsa, guaracha, pop, rock, bolero y las emblemáticas baladas, que tanto le gustan.

Por las diferentes facetas que ha pasado en su carrera en la que se incluye el teatro y la animación televisiva, Melina reconoció que “nunca he pensado tirar los guantes”, aun en medio de frustraciones y hasta “a veces deprimirme”.

“En este momento de mi carrera, la veo en total decisión mía. Ya no tenemos sellos disqueros que nos respaldaban para sufragar todos los gastos que se requieren, porque esto ahora es a bolsillo y es duro, pero veo moviéndome a los lugares que quiero ir y que escuchen quién soy yo en una tarima. Me encantaría ir a Chile, a Colombia y a República Dominicana que me conocen creo que como baladista y no como merenguera”, puntualizó la artista.

En el ámbito personal, por lo pronto, Melina seguirá gozando al nieto que le corea canciones de Bad Bunny y su deseo para su único hijo es que en el futuro rehaga su vida sentimental. “Le pido a Dios que le ponga una buena mujer que lo haga feliz y él la haga muy feliz”, puntualizó.