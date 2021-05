La cantante Melina León afirmó que una mujer que vive sometida al maltrato emocional o físico puede sentir en su interior que su vida corre peligro. Salir de esa situación y buscar ayuda lo antes posible sería la forma de salvarse. Reconocer desde esa perspectiva que la situación se torna “predecible” también es una herramienta de autoayuda para abandonar el ciclo de la violencia y vivir en libertad, sin miedos.

Así lo expresa la vocalista al realizar una analogía de los feminicidios en el país y su nuevo tema “Predecible”, que enmarca su regreso a la música de forma activa.

“El tema puede darle un mensaje a las mujeres que si hay algo que ellas saben desde el interior, de esa mujer que está viviendo el maltrato, es reconocer que algo malo puede ocurrir. Es algo predecible, porque el que maltrata y te amenaza al final va a lograr el asesinato o te va a herir. La canción en ese sentido es acorde con esto porque lo que dice es que si es algo predecible, sal de ahí”, explicó la cantante que siempre ha empoderado a las mujeres con sus canciones.

La poderosa balada, -con la fuerza interpretativa de Melina-, más bien expone la entrega total de una mujer en una relación de pareja y que en vez de ser correspondida se topa con alguien completamente distinto a lo que aparenta: una relación que nadie debería tener.

El lanzamiento del tema coincidió con dos de los sucesos más atroces en la isla: los feminicidios de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz. Melina al igual que el resto de la sociedad quedó consternada ante los asesinatos y la violencia machista que se vive en la isla.

En su caso, cada vez que hay un caso de abuso contra una mujer recuerda cómo su madre fue víctima de violencia de género y ella observaba todo desde pequeña.

“Nunca he vivido eso con mis parejas. Pero lo viví con mi mamá que tuvo una relación con mi padrastro que era un abusador y vivimos eso en mi casa. Siempre me he concentrado en decir que la violencia en los hogares afecta tanto al que lo recibe, sea la madre o el padre, como a los niños. Muchas veces llegamos a la escuela y era el momento de escape para estar feliz. Recuerdo que bajábamos al patio a jugar con mis amigos… eso era mi vida y una vez sabía que tenía que subir de regreso al apartamento la felicidad se acababa. Eso pasa en muchos hogares donde hay niños que son víctimas también de esa violencia. Por eso es que tenemos que educar a los niños sobre qué cosas son aceptables y qué no. Hay que enseñar el respeto al ser humano desde pequeño para romper esa cadena del maltrato”, reveló la artista.

Melina no grababa desde el 2017, justo antes del huracán María. Su regreso a los estudios de grabación lo venía planificando desde antes de la pandemia y fue motivado por su deseo de grabar un tema a dúo, que saldrá en el futuro. En medio del proceso de componer y escribir surgió primero la melodía de “Predecible” y detuvo todo lo que tenía planificado para darle paso a la grabación del nuevo tema. Todo esto ocurrió antes de la cuarentena del 2020 provocada por la crisis del COVID-19.

A más de un año y medio de haber grabado el tema, Melina estaba ansiosa por lanzar la balada que hizo con el reconocido pianista, Arthur Hanlon. El junte se dio por sugerencia de la relacionista profesional de la cantante, Mayna Nevárez.

“Grabamos a las millas. Una vez él grabó el piano yo puse la voz y pudimos grabar a la misma vez y llegó la pandemia y lo aguantamos, pero ya necesitaba lanzarla”, expresó la artista que vivió momentos duros en el 2020 al contagiarse con COVID-19 durante su paso por el reality “Tu cara me suena” de la cadena Univision.

La balada “Predecible” es el primer corte promocional que dará paso a la producción que incluirá la versión del tema en merengue y otros temas tropicales. La cantante sabe que su pasión es la música y aunque está abierta a posibilidades en la animación de programas televisivos, por lo pronto se concentra en seguir grabando letras con sentido que le lleguen al corazón a las personas.

En los próximos meses lanzaría un segundo tema, que según adelantó será bailable.

En el aspecto personal la cantante dijo encontrarse feliz, ya que ha podido estar más tiempo con su nieto Manuel Andrés y su hijo Manuel Alejandro.