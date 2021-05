La cantante puertorriqueña Melina León, regresa a la escena musical con una poderosa balada para todas las mujeres, junto al reconocido pianista, Arthur Hanlon.

El nuevo tema “Predecible” pretenden robar el aliento a quienes lo esuchen ante la interpretación y composición del sencillo. La artista lanzó ayer el tema bajo el sello de Bagué Productions/Sony Music Latin y está disponible en todas las plataformas de música digitales.

El tema fue producido por Julio Bagué y compuesto por Melina León, Arthur Hanlon, Cynthia Bague, Larry Coll y Cesar Sanchez. El tema se caracteriza por el arreglo musical y la magistral orquesta dirigida por el reconocido pianista Arthur Hanlon acompañado por violines, violas y chelos junto a la imponente voz de Melina.

La reconocida artista de música tropical y baladista, siempre se ha destacado por ser voz de las mujeres en la industria musical y su interpretación logra que sus canciones impacten de forma positiva.

PUBLICIDAD

“Es una canción que me encanta, no solo desde el punto de vista musical que está a otro nivel junto al gran Arthur Hanlon, sino por el mensaje que quiero llevar”, expresó la artista.

“Con este tema exhorto a las mujeres a no dejarse arrastrar por una relación que no les conviene, donde abunda la mentira y lo predecible. No nos debemos conformar y aceptar algo que no es para nosotras y estar atentas a esas señales que nos dejan saber que debemos apuntar hacia otro lado. Nos merecemos a alguien que nos ame de verdad y que nos valore, y no que pueda convertirse en nuestro verdugo más adelante”, añadió Melina.

La artista ha estado consternada con la situación en su isla de Puerto Rico con los pasados acontecimientos de feminicidios, en donde la semana pasada dos mujeres fueron cruelmente asesinadas por sus parejas.

El video musical, dirigido por Kevin Quiles, muestra a Melina interpretando con fuerza el tema mientras es acompañada en el piano por Arthur Hanlon.

Desde sus inicios la artista siempre se ha destacado por darle voz a las mujeres en sus temas con canciones tales como “Mujeres Liberadas”, “Cuando una mujer”, entre otros.

Su primer álbum como solista “Mujeres Liberadas”, alcanzó el Top 10 en las listas de tropicales de Billboard y la canción con el mismo nombre se posicionó en el Top 20 de los rankings latinos. De igual forma ha sido nominada en distintas prestigiosas premiaciones como los Premios Billboard de la Música Latina y en 2010 fue galardonada con el Premio Lo Nuestro a “Mejor Artista Femenina Tropical”.