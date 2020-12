Si regresara a unos meses atrás y a la cantante Melina León le dieran nuevamente la oportunidad de participar en “Tu cara me suena”, no dudaría en aceptarlo. Aunque asegura que estas semanas de competencia fueron intensas, la artista manifiesta que iría más mentalizada a vacilárselo y no tomárselo tan en serio, considerando que es un programa de entretenimiento. Aun cuando no logró los resultados anhelados, cataloga la experiencia como una de las mejores de su vida y de total aprendizaje.