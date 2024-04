Miguel Mateos asegura que “dentro de cinco años me reemplazará un holograma”

“Mi nueva obra es una ola de fuego”

“Es un proyecto desmesurado porque no sabes lo que es. Es una ola de fuego ver a cincuenta músicos tocar juntos”. Así define el compositor este nuevo proyecto de 95 minutos de música que, pese lo sinfónico, nunca “se separa del rock”, por la base de la batería y el contrabajo.

Un público inteligente

Miguel Mateos define a su público como “inteligente” e intergeneracional: “En mis conciertos veo representadas hasta tres generaciones y eso me halaga, significa que estoy haciendo bien las cosas”, argumenta.

Además, considera que aterrizar por primera vez en los escenarios europeos es todo un “reto” y un “experimento” porque no sabe qué acogida tendrá, aunque cree que su estilo “traspasa el océano” porque el castellano “se ha expandido por Europa”.

Sobre si entre su larga lista de canciones tiene alguna preferencia, el artista reconoce que no podría elegir entre ninguna de sus obras: “Algunas veces he hecho autocrítica sobre algunos discos, pero he aprendido a quererlo a todos por igual”.