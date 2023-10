Dos décadas han transcurrido, desde que el cantante argentino Miguel Mateos no toca suelo boricua. Este ícono del rock en español, que irrumpió con su música para la década de 1980, recuerda perfectamente una de sus últimas presentaciones que hizo en Mayagüez, de la que se desprende una anécdota muy emocionante.

Su esposa, quien en aquel momento manejaba las luces del espectáculo, acababa de enterarse que estaba embarazada, mientras estaba situada sobre un andamio. Esa anécdota de aquel inolvidable momento, cada vez se la cuentan a su hijo Juan, con quien comparte su amor por la música y quien se dispone a venir por primera vez a esta isla, en la que también compartirá escenario con su padre en suelo boricua.

“Vuelvo con mi hijo Juan, tocando la guitarra y formando parte de la banda. También con mi hermano Alejandro, que viene acompañándome en la batería en estos cuarenta y pico de años de carrera. Así que maravillosamente hoy vuelve con su padre y con su tío a tocar, y es otro plus para mí emocionalmente”, dijo a El Nuevo Día en entrevista vía Zoom.

Y es que este cantante que comenzó su carrera en el 1981, luego de que la pandemia arruinara su encuentro con el público puertorriqueño en marzo de 2020, llegará por fin a Puerto Rico a presentarse en el escenario del Coca Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile, el próximo 11 de noviembre con su concierto “El Regreso de El Jefe” como celebración del 40 aniversario de su carrera musical.

El festejo de su trayectoria profesional, arrancó en 2021 con una gira por Estados Unidos y Latinoamérica hasta el presente, y que continuará el año próximo, lo que le mantiene muy contento y contando los días para volver.

“Puerto Rico dejó una huella imborrable en mi memoria, en mi emoción y qué bueno. No sé por qué se produce ese hiatus de 20, ese espacio de 20 años. La verdad que yo he seguido haciendo música y he seguido haciendo discos, pero no sé, vino el reggaetón, qué sé yo… Nos vino la pandemia además y todo eso que ya sabemos. Pero, estoy simplemente contento y felicísimo por volverme a encontrar”, destacó a la vez que mencionó que se encuentra con infinidad de puertorriqueños a lo largo y ancho del mundo, que le reconocen, le dan cariñosos y le preguntan, ‘¿cuándo vuelves a Puerto Rico?’.

Con un recorrido de muchas de temas que lo catapultaron al éxito como “Cuando seas grande”, “Es tan fácil”, “Solo Una Noche Más”, “Llámame si me necesitas”, “Obsesión”, “Atado a un sentimiento” y “Fidelidad”, entre tantos otros, Mateos promete una velada candente como muestra de estos 43 años de trabajo.

“La atmósfera que va a tener que ver con un mix, con un ‘blend’ emocional muy fuerte, un flashback emotivo e intelectual también, de situarse de repente en una determinada época y bueno, la potencia de una banda de rock al palo con un gran número de los ‘beats’, una especie como de repertorio que lo voy a redactar un poco, porque yo sé el gusto del público puertorriqueño. El público boricua es absolutamente ‘hot’, así que, ¿qué mejor le viene al rock and roll que eso? Una salsa hot”, dijo entre risas.

Mateos llegó a mencionar al reguetón, siendo este un género al que hace años le declaró la guerra, que incluso le sirvió de inspiración para el tema “Asesino del rocanrol”. Aún con todas las nuevas vertientes musicales que han ido surgiendo, le cuestionamos acerca del pulso de rock, el cual resaltó que este no será derrotado.

“He madurado, eso sin duda, como un vino más o menos añejo, bastante bien, pero he aprendido y me he enriquecido también. Entonces, mis shows son mejores, los disfruto más. Los 80 eran vértigo absoluto, o sea eran explosivos. Aquí no es que no vaya a haber explosiones, pero disfruto más el tempo de los momentos del show, creo que canto mejor, creo que toco mejor. Tengo una banda que es espeluznante y el pulso del rock and roll es imbatible desde todo punto de vista”, respondió.

A sus 69 años y una extensa carrera plagada de temas románticos y sociales, asegura que se ha tratado muy bien en la vida, lo que le ha ayudado a mantenerse con su voz incólume, y una enérgica presencia escénica.

“Me quiero mucho, me trato entre algodones, como le dicen acá”, sonríe. “Es importante eso, no creas que de repente hay que tomarlo tan a la ligera porque para querer primero hay que quererse uno. Yo siempre digo, para amar primero hay que amarse uno porque ese es el primer paso de repente para estar bien”, manifestó.

De igual modo, aunque acepta que no es muy disciplinado ni tiene un entrenador personal, sí cuida más que antes de lo que come y bebe.

“No es que haya puesto un foco. El foco es estar siempre en términos de la pasión y de la vocación por la música, es decir, el amor por subirse al escenario, que cuando subo y me encuentro con la audiencia, sea cual fuere de distintos lugares, yo sé lo que la audiencia quiere, yo sé lo que la audiencia necesita. Ya a esta altura de la vida, me doy cuenta en cada minuto del show, y eso es una gran ventaja”, aseguró el músico y cantante, quien después de su visita a Puerto Rico continuará con su gira, en ruta al 2024.

“Miguel Mateos Sinfónico”

En medio de su gira, ha preparado el álbum discográfico “Miguel Mateos Sinfónico”, que fue grabado el año pasado en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde tuvo el privilegio de tocar con la Sinfónica de Buenos Aires, y que está llevando de gira por el interior de Argentina.

“Tocar en ese teatro para mí ha sido una cima importantísima, un top de mi carrera. Así que bueno, hasta ahora tengo que cambiar el chip porque tengo como dos combos, el combo rockero con la banda y el combo sinfónico”, mencionó sin descartar que más adelante pueda regresar a la isla con su gira sinfónica. “En la parte internacional, seguramente si Dios quiere, me encantaría volver a Puerto Rico con esa gira sinfónica”.