La premiación de Bad Bunny como “Compositor del año”, por parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) sigue generando diversas opiniones.

ASCAP aclaró el domingo a El Nuevo Día que “premia las primeras 50 canciones más sonadas del 2019 en radio terrestre y satelital de formato latino combinado con las tocadas de servicios digitales de ‘streaming’ de Estados Unidos y Puerto Rico. Toda la data es provista por Nielsen (SoundScan) quien monitorea todos estos medios”.

Es por ello que “los números en esta edición del premio indiscutiblemente otorgaron el Premio a Bad Bunny”, expresó en declaraciones escritas Blanca Lassalle, relacionista pública de la organización.

SoundScan es el sistema de información que graba datos de ventas de sencillos, álbumes y videos musicales en Canadá y Estados Unidos para Billboard y otras compañías de música. Fue creado por Mike Fine y Mike Shalett.

ElNuevodia.com realizó un sondeo a través de Facebook en el que participaron más de 27,000 usuarios.

En el sondeo se preguntó ¿Crees que Bad Bunny se merece el premio al Mejor Compositor del año?

La encuesta en la red social reveló que un 79% entiende que el trapero boricua no merece el premio versus un 21% que está de acuerdo.

Entre los más de 500 comentarios de los usuarios se destacan diferentes opiniones y reacciones.

Willy Perez escribió “gente, ASCAP premia por éxito comercial y no necesariamente por la calidad de la música. Así que independientemente de su opinión personal sobre la música de Bad Bunny, el premio es bien merecido, según las condiciones del mismo. Acéptenlo, y continúen con sus vidas”.

Mientras que el usuario identificado como Paul Jr Ortiz sostuvo “el apoyo a su música no lo hace un buen escritor o compositor. Mucho menos las descargas, en plataformas digitales o redes. Los gustos musicales, no son equivalentes a buena música o composición. Su forma o estilo de hacer música pegó y punto”.

Gil Sans, opinó que el trapero se ganó el premio y se debe respetar por ello. “Sí, porque Bad Bunny cumplió con los requisitos de la organización. Que los criterios de la organización no tomen en cuenta lo es verdaderamente la métrica, la letra etc… son otros 20 pesos. Pero de que se lo ganó se lo ganó”.

“Considero que debe ser música que aporte a los valores de nuestra juventud latina, si es muy popular, pero puede ser tan popular o más, aportando a cosas positivas y ayudando con su música a que nuestra juventud sea mejor representada. Esta música es muy bonita pero la letra no representa a nuestras mujeres latinas...” escribió Noemi Rodríguez en los cientos de comentarios que generó la encuesta en la red social.

La veterana actriz Ángela Meyer fue una de las que cuestionó la distinción el pasado fin de semana. Su colega y amiga, Sharon Riley, tampoco aprobó la distinción.

“Ay Manuel! Ante el premio otorgado a Bad Bunny como compositor del año por la canción? que su lirica? Dice: Si tu novio no te mama el cu.., ven a casa que yo te lo mamo” mi hermana de la vida Sharon Riley llamó a las oficinas de ASCAP para cancelar el acuerdo, que por mas de 50 años tienen de manejar los derechos de autor de su madre, la compositora Sylvia Rexach. Con toda razón, la autora de Olas y Arenas, debe estar retorciéndose en la tumba! Pues a la llamada de Sharon le atendió un tal Manuel. En la conversación, siempre tratandola de dama, le dijo entre otras cosas que él no sabía quien era Sylvia Rexach. Y posteriormente le explicó a Sharon que las personas de aquella época no pueden entender la “nueva lírica” que la juventud escucha. Esa nueva forma de expresarse” Demás esta decirles que Sharon le dio una clase básica sobre composición, líricas, métrica, etc... esas palabras que Manuel dice como papagayo y que desconoce. Esto lo deduzco yo, porque si para Manuel, Bad Bunny reune todas las exigencias o cualidades que debe tener un compositor, presumo que, salvando la brecha generacional que nos separa, está en el trabajo equivocado ( manera educada de enviarlo al mástil mas alto del barco) Bravo por Sharon, por la dignidad que siempre tiene por Norte. ASCAP no se merece tener ni la música de Sylvia Rexach, ni la de tantos grandes compositores que honran nuestra tierra. Benito de Jesús, Rafael Hernandez, Pedro Flores, Juan Morel Campos, Guillermo Venegas Lloveras, Tite Curet Alonso, Bobby Capó, Antonio Cabán Vale, Tito Henríquez, Loubriel, Puchi Balseiro, Ramito, Masso Rivera, sigo? A ellos les pido perdón y a Bad Bunny le sugiero, que si respeta esta tierra, devuelva el premio, porque para compositor tendría que volver a nacer”, publicó Meyer en sus redes sociales desatando una controversia.