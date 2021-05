La cantante domincana Milly Quezada aclaró hoy que una foto que circuló de ella, hace unas semanas en las redes sociales en la que se observa muy diferente con un vestido plateado fue una imagen retocada y manipulada.

La merenguera no tiene reparos en reconocer que si se hubiese realizado o sometido a algún cambio estético lo diría. No obstante, aseguró que no se hizo ninguna cirugía para la sesión de fotos del programa “The Voice”, en República Domincana.

“Esa foto desató un morbo terrible. El estilismo de la foto. Es una foto de la participación mía como coach en ‘The Voice’ y se filtró esa foto que definitivamente está demasiado retocada de parte de los que hacen la sesión de fotos. Se han desatado comentarios de si me hice o no me lo hice. Hablaron de mí que hasta parecía una momia, que si fue un desacierto... No me he hecho nada y no estoy en desacuerdo en hacerse un retoquito aquí o allá. La foto no se parece a mí está demasiado retocada”, explicó la llamada “Reina del merengue”.

PUBLICIDAD

La foto inicial fue circulada por el estilista Keyther Estévez, quien estuvo a cargo del arreglo de la artista.

La cantante posó con vestido corto color plateado, cabellera lisa y suelta y un labial vino. La crítica principal de muchos seguidores es que no se parece a la reconocida artista.

Por otro lado, la vocalista que participó en el Especial “Latin Grammy Celebra Ellas y su Música”, -que se trasmitió el pasado domingo-, está a la espera de la apertura de los escenarios en su país República Dominicana una vez se continúen los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 y las personas mantengan las medidas de seguridad y salubristas para evitar el contagio.

“En la medida que vamos progresando en los vacunados podemos ir abriendo poco a poco las puertas de los escenarios. Seremos los últimos, pero hay que tener cautela y siempre en función de ir progresando en la nueva etapa y la nueva manera de vivir. No vamos a ser los mismos, pero vamos a tener una nueva realidad que la vamos a disfrutar igual”, sentenció.