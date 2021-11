El cantante Jerry Rivera cumplió el sueño de un niño salsero que anhelaba conocerlo y compartir escenario con el artista puertorriqueño.

El encuentro se dio en el concierto que ofreció el cantante en Daule, Ecuador. Sebastián Chérrez es un niño que despuntó en la salsa hace unos años y su sueño, según comunicó en sus redes sociales, era conocer y compartir con el puertorriqueño. De hecho, el apodo de Sebastián en su país es El Niño Salsero.

Jerry lo invitó a interpretar a dúo el éxito “Cara de niño”, en un emotivo encuentro, en el cual Sebastián se robó el show y los corazones de muchos.

El niño compartió en sus redes sociales varias fotos del momento y agradeció a Rivera por regalarle un momento memorable.

“Gracias, Jerry Rivera, por los momentos que me permitiste compartir contigo, momentos y palabras que guardaré en mi mente y mi corazón por siempre ❤️ y que no se borrarán nunca… los sueños se cumplen! Quizás no sepan lo que sentía mi corazón en ese instante, tenía un nudo en la garganta, y a la vez quería ponerme a saltar de felicidad, quería controlar mis emociones y no podía…es que aún soy un niño… pero un día seré tan grande como él”, expresó el niño que mantiene su canal de YouTube y otras plataformas digitales con su música.

El salsero respondió el mensaje de Sebastián en las redes sociales y se ofreció a ser un mentor musical en lo que necesite para que siga cosechando el género de la salsa.

“Eres grande @sebastiancherrezalvear eres un ser humano hermoso y maravilloso con un talento en un nivel muy avanzado, cuenta conmigo siempre y quiero que sepas que no aguanto las ganas de verte hecho un artista con tu propia orquesta en tarima, Dios te bendiga cada día mas!”, señaló Rivera.

Jerry Rivera se presentará en Puerto Rico en febrero del 2022 en un concierto para conmemorar sus 35 años de trayectoria.