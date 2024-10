Mónica Naranjo está expectante ante su primer concierto en Puerto Rico

Resulta casi increíble que en los 30 años de carrera de la cantante española Mónica Naranjo, nunca se ha presentado en concierto en Puerto Rico. Sin embargo, esa espera interminable para sus fanáticos en la isla terminará este próximo 8 de febrero de 2025, cuando la artista nacida en Figueras se presente en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

“La última vez que estuve en Puerto Rico fue hace 25 años haciendo una gira de promoción, pero nunca me he PRESENTADO en directo, por lo que estoy muy expectante”, explicó la artista que cumplió 50 años el pasado 23 de mayo. “Tengo mucha curiosidad de lo que me voy a encontrar, porque tengo muchos fanáticos puertorriqueños que se pasan escribiéndome a través de las REDES sociales. Tengo muchas ganas de ver a mi público en Puerto Rico, frente a frente, y poder gozar juntos de todos los recuerdos que tengo de mi carrera musical y cantar con ellos”.

Larga gira

La gira de conciertos “Greatest Hits”, estaba prevista para comenzar a finales del 2024 pero por decisiones de logística el mismo dará inicio el 23 de enero de 2025 en la Ciudad de México. Actualmente, la española se encuentra en proceso de promoción del espectáculo por varias ciudades y permanecerá en México dándole los toques finales al concierto.

Para este espectáculo con tanto significado para la artista, la selección de los temas que cantará ha sido el proceso que más trabajo le ha dado en estos meses que lleva de preparación. “Le he dado mucha vuelta al repertorio del concierto. Eso ha sido lo más difícil. A veces, me levanto por las mañanas, miro lo que hice el día anterior y lo cambio”, explicó Naranjo, quien ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. “Siendo un espectáculo de los grandes éxitos, no hay mucho misterio con los temas que voy a cantar. Pero espero poder encontrar y englobar todo el repertorio que la gente espera, tratando de complacer a la mayor cantidad posible de personas. Pero esto será difícil conseguir, porque al final, cada canción forma parte de la banda sonora de cualquier momento importante o decisivo de la vida de las personas”.

Longeva carrera

Naranjo comenzó su carrera en España, en 1994, al grabar el álbum que lleva su nombre y donde publicó temas como “Solo se vive una vez”, “El amor coloca” y “Óyeme”. Sin embargo, no fue hasta que grabó su segundo disco en México y Los Ángeles, “Palabra de mujer” (2000), que su popularidad a nivel intencional explotó, sobre todo en el país mexicano, con canciones como “Empiezo a recordarte” y “Desátame”. Además de ocho álbums de estudio, ha publicado seis álbumes de conciertos.

Un detalle en particular que buscarán en este espectáculo es que quieren recuperar los arreglos originales de la mayoría de los temas más populares, adaptados a los instrumentos del 2025. Entre las ciudades que visitará Naranjo, además de Ciudad de México, están Guadalajara, Monterrey y Mérida, en México, Los Ángeles, Nueva York, Miami y Chicago. Según la artista, a partir del octubre de 2025, se enfocará en la gira europea, especialmente en su España natal.

Parte de la clave del éxito que ha permitido que se mantenga activa 30 años después de sus inicios se debe a su enfoque y determinación, así como al hecho de que nunca se ha quedado estancada dentro de un solo género musical. “No sé muy bien cómo catalogar el estilo musical que hago, porque a lo largo de estos 30 años, he seguido siempre haciendo cosas diversas, cosas diferentes. Siempre digo que en una profesión como esta, tienes que seguir aprendiendo. Yo no soy de hacer dos discos iguales, porque no creo en eso”, añadió la artista, quien también es compositora y productora musical. “En su momento, me dejé llevar por algo que dijo el pintor Salvador Dalí, donde explicó que se dejaba guiar por la pasión. Y eso he hecho. Es muy importante pertenecer a un gremio como éste y hacer en todo momento lo que te dicta el alma y saber que eso es lo que tienes seguir”.

Otro detalle clave en la carrera profesional de Naranjo ha sido su participación en programas en la televisión de España, sobre todo en aquellos de los temas del corazón o de ‘realities’, ya sea como contertulia o como animadora. Esto incluye haber formado parte, como jurado, de “Operación Triunfo”, en 2017, y en “The Mask Singer”, en 2023, así como animadora en programas como “Mónica y el sexo” y “La isla de las tentaciones”.

Por los próximos meses, Naranjo se concentrará en su gira y en todas las experiencias que vivirá. “Antes de comenzar todo esto, nos dedicamos a grabar y dejar listos varios sencillos que irán estrenándose a principios del año 2025. Porque quiero que estos próximos meses pasen lo más tranquilamente posible para poder disfrutar al cien por ciento esta gira, porque creo que me lo merezco, y porque es lo principal y lo más importante en estos momentos”, concluyó la española.

