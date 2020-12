“Explosivo, pícaro y altamente bailable”, así es como el cantautor Mucho Manolo describe el nuevo tema “Si tú te vas”, en el que se unió a Jencarlos Canela.

Se trata de una canción que fusiona el pop con el estilo urbano y que cuenta con una letra que presenta un juego de seducción entre hombre y una mujer que apenas se encuentran, y surge entre ellos una atracción.

“Dile a tus amigas que te dejen sola / Que la fiesta tuya empieza ahora / No dejes pasar la oportunidad y acércate más a mí / Porque si tú te vas, no va a ser sola / Dile que tú estás conmigo ahora / No es casualidad, la causalidad, de haber coincidido aquí”, son parte de las estrofas de la canción, escrita por el propio José Manuel Borló Sánchez -conocido artísticamente como Mucho Manolo.

La química lograda entre los cantantes cubanos se ve reflejada en el ritmo pegajoso de la canción, que invita a escucharla más de una vez y a mover las caderas.

“Cuando las personas se juntan en esta vida, creo en la ley de la atracción. Hay gente que está en la misma frecuencia en la que uno está y quiero rodearme de personas que le guste y representen lo que hago. Creo que nuestras influencias cubanas, más las raíces de Puerto Rico, que nos han influenciado tanto, son el reflejo de ese nivel energético que ambos tenemos”, dijo Jencarlos Canela, quien se encuentra trabajando en un proyecto en Canadá.

Mucho Manolo contó que el tema con Jencarlos nace de un encuentro bien orgánico, de madrugada, cuando el también actor llegó a su estudio y entre la buena química y el jangueo, se llegó a ese tema.

“Ya que estábamos en el estudio empezamos a grabar versos, llamamos a un amigo para grabar las guitarras y a las siete de la mañana teníamos la canción terminada”, detalló Mucho Manolo del origen del sencillo.

Para Mucho Manolo es una gran alegría grabar con Canela, a quien además de las raíces cubanas lo une el talento y el amor por la música.

“Creo que el resultado ha sido satisfactorio, logramos una canción fresca, dinámica y espero sea del agrado de todos los seguidores y fanáticos que ya son familia”, resaltó.

Igualmente, Canela, expresó su satisfacción por ser parte del sencillo, que ya se encuentra disponible en las plataformas de música digital.

“Si tú te vas’ habla de cuando el corazón se encuentra con la curiosidad y queda con la gran pregunta, ¿es o no es amor? Si te vas, nunca sabremos, así que mejor quédate y lo averiguamos”, destacó Canela.

El tema fue producido por Ángel Mengana a.k.a. Consul The Producer, Mucho Manolo y Carlos López-Lay, también productor asociado para Bella Records.

Canela relató que no había escuchado los temas de Mucho Manolo, hasta que un día López-Lay le puso su música. Dijo que de inmediato se sintió a gusto con los ritmos, la letra y la energía del cubano.

“Un día, Carlos López-Lay me pone música de este señor (Mucho Manolo) y digo, ‘qué flow más sabroso’, porque uno escucha esta música y uno sabe diferenciar quién tiene una conexión divina con los dioses musicales. Pero eso es solo una parte… porque hay mucha gente así, pero cuando los conoces (es otra cosa) … y la vibra y conexión (en este caso) fue instantánea”, dijo Canela.

Por su parte, Mucho Manolo contó que siempre había sido fanático de Canela y que le encantaba el tema “Pa’ qué me invitan”. “Nunca pensé que podría estar aquí”, dijo.