Muere la cantante cristiana Mandisa Hundley

“Podemos confirmar que ayer Mandisa fue encontrada fallecida en su casa. Por el momento no conocemos la causa de la muerte ni más detalles. Les pedimos sus oraciones por su familia y su estrecho círculo de amigos durante este momento increíblemente difícil. Mandisa fue una voz de aliento y verdad para las personas que enfrentan los desafíos de la vida en todo el mundo. Ella escribió esta canción para un querido amigo que falleció en 2017. Sus propias palabras lo dicen mejor. “Ya estoy en casa Tienes que dejarlo Porque Jesús me sostiene ahora. Y no estoy solo”, lee el mensaje en Facebook.

La cantante pudo escribir su libro, “Out of the Dark: My Journey Through The Shadows To Find God’s Joy” en el que presenta su lucha de toda la vida contra la depresión y la confianza en Dios para su sanación. El libro lo lanzó en el 2022.