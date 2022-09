El exponente urbano Myke Towers junto al productor Paco López anunciaron que tras el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico y en el Caribe estará donando $150,000 de sus dos conciertos en la isla para los damnificados del fenómeno atmosférico.

El intérprete expresó su preocupación y angustia por los residentes afectados por el impacto del huracán Fiona por lo que unos $75,000 de cada una de sus dos funciones en la isla serán destinados a las familias afectadas.

En conjunto a su equipo de trabajo el artista coordina la entrega del donativo a los más impactados por el fenómeno natural.

“Visité el pueblo de Salinas es difícil explicar cuánto sentimiento me provocó ver tanta familia con necesidades, yo he sido bendecido esta tierra me ha regalado ver hecho realidad mi sueño y yo haré lo más que pueda para ayudar y estar con mi gente. Tenemos que dejar a un lado todo y como líderes del movimiento musical más escuchado alrededor del mundo unir fuerzas y colaborar para levantar a Puerto Rico”, expresó Myke Towers en un parte de prensa.

En las redes sociales el productor puertorriqueño Paco López explicó las razones del cambio de fechas de las funciones.

Las nuevas fechas serán el martes, 27 de septiembre y miércoles, 28 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El novel artista urbano debutó el pasado viernes, 16 de septiembre en su primera de tres presentaciones completamente vendidas en el Coliseo de Puerto Rico con un millonario y gran espectáculo. Las funciones pautadas para el 17 y 18 de septiembre se pospusieron ante el paso del huracán Fiona.

El intérprete de “Diosa” partió para Chile a cumplir con presentaciones en ese país, en Paraguay y luego regresa a Puerto Rico para continuar con su compromiso con el pueblo.