La cantante española Natalia Jiménez celebra dos décadas de trayectoria musical con una mayor conciencia sobre el contenido que comunica desde el escenario y con el deseo de permanecer cantando hasta su último suspiro.

“Cuando tenga 60 (ahora tiene 40), me imagino haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Espero, si la salud me lo permite, seguir en el escenario y morirme en el escenario”, afirmó la artista esta mañana en conferencia de prensa. “Si me tengo que morir en alguna parte, que me maten en el escenario, feliz”, sostuvo.

En esa mirada al futuro, espera poder cumplirse un par de deseos, como sería continuar grabando la música regional mexicana, que tanto la identifica, como también una serie de boleros y coplas. “Me gustaría hacer un disco de copla algún día, de copla española, así tipo la (Rocío) Jurado y todas esas grandes. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas todavía”, dijo, quien tiene un papel “pequeño” en la serie biográfica del cantante Vicente Fernández.

Jiménez llegó en la noche del martes a Puerto Rico para iniciar aquí su nueva gira de conciertos, “Antología 20 años”, con la que invitará al público a un viaje por su historia de vida, personal y artística, desde que salió de su natal España hacia México, país que se convirtió en su segunda patria.

“En esta gira pueden esperar un concierto en el que van a escuchar todos mis éxitos desde que comencé hasta el día de hoy. Van a poder ver videos de cuando era chiquita, muchas fotos de cuando era chiquita; toda mi evolución desde que era pequeña, que eso tampoco lo habían visto nunca. Yo no lo he visto. Me lo tienen como sorpresa”, comentó con la simpatía que la define. “Van a estar escuchando un poquito de mi historia a lo largo del concierto; es un poquito emocional también”, añadió la intérprete de lo que podrá esperar el público local este sábado y domingo en el Coca-Cola Music Hall. Para la ocasión llevará un “vestuario increíble”, creado por Benito Santos, de México.

Al reflexionar sobre los 20 años que celebra de trayectoria, no se limitó a los exitos alcanzados, sino al cúmulo de vivencias a través del tiempo.

“Lo más bonito de llevar 20 años de carrera no es el éxito que haya tenido. Creo que lo más chingón, lo mejor de 20 años de carrera es el camino, es todo lo que aprendes, es todo lo que la cagas, es todo lo que haces bien, todo lo que sobrevives, todo lo que pasas, todo lo que aprendes. Al final, todos venimos aquí a pasar un rato y si no disfrutas ese ratito y no haces lo más que puedas, pues pa’ qué viniste”, manifestó la vocalista que en lo personal igualmente vive una etapa de felicidad con su pareja Arnold Hemkes y con su hija Alessandra.

Natalia Jiménez, asimismo, tiene ahora un acercamiento distinto al momento de escoger las canciones que llevará a un álbum o al escenario. Cuida, sobre todo, de no caer en discursos que promuevan algún daño a la mujer o prácticas machistas.

“Cuando canto, por ejemplo, rancheras o pop, sí me fijo en la letra, a ver qué estoy diciendo, porque antes no hacíamos eso, antes todos en general, con las películas, con las letras de las canciones, como que no nos dábamos cuenta ni qué estábamos viendo, ni qué estábamos diciendo y nos reíamos, y ahora sí me fijo bastante más en las canciones”, indicó la voz de temas como “Quédate con ella” y “Creo en mí”, que describe como muy empoderadas.

“Siento que el apoyar a la mujer no necesariamente tiene que ser protestando, o llevándose mal con los hombres, siento que tiene que ser buscando una igualdad de que tengamos las mismas oportunidades de trabajo, de que tengamos las mismas oportunidades en el hogar, de que la maternidad se nos facilite, porque es complicado para nosotros como trabajadoras el tener una familia, el tener que esperar a tener una familia también, o sea, son muchas cosas que todavía tienen que mejorar, pero ahí vamos”, subrayó.

La artista celebró el éxito de sus colegas en el género urbano, como Karol G, Beckie G, Natti Natasha y Rosalía, porque así les ayudan a todas al provocar que el mundo entero gire su mirada hacia la música latina. Destacó a la puertorriqueña Ivy Queen como alguien con quien se lleva muy bien.

“Antología 20 años”, que proximamente tendrá una versión discográfica, tendrá alrededor 35 conciertos en Estados Unidos, más visitará distintas ciudades en México, Venezuela y República Dominicana.